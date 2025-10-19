Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông chiều tối nay

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự báo chiều tối 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 19-10, vị trí tâm bão Fengshen ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 122,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Bão Fengshen giật cấp 10, vào Biển Đông vào chiều tối nay - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Fengshen thời điểm 1 giờ ngày 19-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo chiều tối hôm nay 19-10, bão Fengshen tiến vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong năm.

Tới 1 giờ ngày 20-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/giờ,

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,00 độ Vĩ Bắc - 19,00 độ Vĩ Bắc Bắc, phía Đông kinh tuyến 117,50 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Tới 1 giờ ngày 21-10, vị trí tâm bão số 12 Fengshen ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 114,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Bắc. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 10, giật cấp 13. bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ,

Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 15,50 độ Vĩ Bắc - 20,50 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 113,00 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Fengshen vào Biển Đông chiều tối 19-10, gây sóng biển cao tới 5 m, gió giật cấp 11

Do ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5-5 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, cường độ bão số 12 có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Tuy nhiên, sau đó bão sẽ chịu tác động của khối không khí lạnh đang hoạt động mạnh, khiến hướng di chuyển bị chặn ở phía Bắc và phía Tây. 

Do đó, bão ít có khả năng đi sâu vào Bắc Bộ hoặc di chuyển lên Trung Quốc. Cùng với đó, bão số 12 sẽ bắt đầu suy yếu dần và nhiều khả năng giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung.

Mặc dù khả năng bão mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền không cao, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây gió mạnh cấp 6–8, sóng cao 3–4 m, biển động mạnh tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong những ngày tới. 

Từ ngày 23 đến 26-10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to trên diện rộng.

Theo các chuyên gia khí tượng, tương tác giữa bão số 12 Fengshen và không khí lạnh có nhiều kịch bản. Nếu bão vào trước và không khí lạnh đến sau, hoặc cả hai cùng tác động, sẽ gây mưa rất lớn. Ngược lại, nếu không khí lạnh đến trước rồi bão mới vào, lượng mưa sẽ không quá lớn.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta

Hôm nay 19-10, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiến đến gần vùng biên giới phía Bắc nước ta. Dự báo khoảng gần sáng và sáng 19-10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; từ ngày 20 đến 22-10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Từ đêm 20-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21°C; vùng núi và trung du 17–19°C; vùng núi cao có nơi dưới 16°C.

Tin liên quan

Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Fengshen, sẵn sàng phương án di dời dân

Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Fengshen, sẵn sàng phương án di dời dân

(NLĐO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão Fengshen (bão số 13), sẵn sàng di dời dân

Bão Fengshen có thể giật tới cấp 13, ảnh hưởng tới Việt Nam thế nào?

(NLĐO) - Hiện tác động cụ thể của bão Fengshen đối với đất liền Việt Nam, mà cụ thể là miền Trung còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến không khí lạnh.

Bão Fengshen "Thần gió" hình thành giật cấp 10, mạnh thêm khi vào Biển Đông

(NLĐO) - Sáng sớm nay 18-10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen.

không khí lạnh tin bão biển đông bão Fengshen dự báo bão Fengshen tin bão Fengshen
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo