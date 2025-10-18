HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Quảng Ngãi chủ động ứng phó bão Fengshen, sẵn sàng phương án di dời dân

T.Trực

(NLĐO) - UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão Fengshen (bão số 13), sẵn sàng di dời dân

Ngày 18-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó với bão Fengshen, kèm theo mưa lớn gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cùng các địa phương ven biển và đảo Lý Sơn theo dõi sát các bản tin dự báo, kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Khi khu vực biển có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, các đơn vị phải chủ động cấm tàu thuyền ra khơi, bao gồm cả tuyến vận tải Sa Kỳ – Lý Sơn và đảo Lớn – đảo Bé.

- Ảnh 1.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường miền núi Quảng Ngãi sạt lở

Riêng đặc khu Lý Sơn được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với tình huống biển động kéo dài, đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Các sở, ngành và địa phương cần thường xuyên cập nhật diễn biến mưa lớn, thông tin kịp thời đến người dân; huy động lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn.

Đồng thời, khẩn trương khơi thông kênh mương, cống rãnh, bảo đảm giao thông an toàn tại các khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết; tuyệt đối không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các lực lượng ứng trực chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt. Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải tổ chức kiểm tra, vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình; đồng thời hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và khu dân cư trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Liên quan nội dung này, Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh đã có thông báo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi về việc xả tràn điều tiết hồ chứa. Cụ thể, từ 9 giờ ngày 18-10, lưu lượng xả sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo lượng nước thực tế về hồ, nhằm duy trì mực nước không thấp hơn cao trình 400m (mực nước đón lũ thấp nhất). Hiệu lệnh xả tràn được phát bằng còi hú để đảm bảo an toàn vùng hạ du.

