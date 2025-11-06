HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố

Cao Nguyên

(NLĐO) - Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn, bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

Lúc 8 giờ sáng nay (6-11), Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có báo cáo về diễn biến của bão số 13 Kalmaegi.

Bão số 13 Kalmaegi có sức gió khủng khiếp

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, đêm qua và sáng sớm nay (6-11), bão số 13 Kalmaegi, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khá nhanh, khoảng 30km/giờ.

Bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố - Ảnh 1.

Bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố

Lúc 7 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14.

Đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão còn cách Quy Nhơn khoảng hơn 200km về phía Đông Đông Nam, từ trưa đến chiều nay là thời điểm bão có cường độ mạnh nhất, cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Khoảng chiều tối đến đêm nay, tâm bão sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Trong đó, khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất của cơn bão số 13 về gió, với cấp gió có thể lên cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Sức gió này hoàn toàn phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

Khu vực phía Tây của các tỉnh nói trên cũng sẽ chịu tác động của gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11.

Thời gian gió mạnh nhất là khoảng từ từ 17 giờ ngày 6 đến 4 giờ sáng ngày 7-11.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Về tác động của gió mạnh trên biển, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9m; biển động dữ dội.

Khu vực biển ven bờ Quảng Ngãi, Gia Lai đề phòng có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Cực kỳ nguy hiểm đối với tàu thuyền, lồng bè nuôi trong thủy sản và các công trình trên biển.

Bão số 13 Kalmaegi tác động nhiều tỉnh, thành

Tỉnh Đắk Lắk: Từ chiều 6-11 vùng đất liền ven biển của khu vực đặc trưng xã/phường: Tuy Hòa, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Sông Cầu, Tuy An, Đồng Xuân có gió mạnh cấp 5-6, sau tăng dần lên cấp 7-9, giật cấp 10 -12; sâu trong đất liền bao gồm các xã/phường từ M'Đrắk đến Ea Súp có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Tỉnh Gia Lai có 13 phường, xã cần đặc biệt lưu ý: Xã Phù Mỹ, Xã An Lương, Đề Gi, Xã Bình Dương, Xã Phù Mỹ Tây, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Phù Mỹ Đông, phường Bồng Sơn, Phường Hoài Nhơn Bắc, Phường Hoài Nhơn, Phường Hoài Nhơn Đông, Phường Tam Quan, Hoài Nhơn Tây; gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15

Tỉnh Quảng Ngãi có 7 phường, xã: Sa Huỳnh, Khánh Cường, Đức Phổ, Đặng Thùy Trâm, Trà Câu, Nguyễn Nghiêm, Lâm Phong gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Các xã, phường còn lại gió mạnh từ cấp 7-9, giật cấp 10-12.

Mưa to, lũ lớn

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450mm/đợt. Mưa lớn tập trung chính từ chiều tối ngày 6 đến trưa 7-11. Từ ngày 8-11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang lên lại và ở mức BĐ2; lũ sông Bồ dao động trên mức BĐ2; sông Hương, sông Vu Gia-Thu Bồn dao động ở mức BĐ1-BĐ2.

Từ tối ngày 6 đến 9-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông Bồ, sông Hương (TP Huế); sông Vu Gia-Thu Bồn (TP Đà Nẵng); sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Sê San (Quảng Ngãi); sông Kôn (Gia Lai); sông Ba, sông Kỳ Lộ, sông Srêpôk (Đắk Lắk) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông khác ở Trung Bộ ở mức BĐ1-BĐ2.

    Thông báo