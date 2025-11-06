HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegi cấp 5

Đức Anh

(NLĐO) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 Kalmaegi, Gia Lai đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và người dân vào cuộc.

Tối 5-11, tại cuộc họp khẩn của Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 13 Kalmaegi, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu kích hoạt toàn bộ kịch bản ứng phó bão cấp 5 – cấp cao nhất, với tinh thần "không để xảy ra thiệt hại về người".

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegicấp 5 - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương di dời người dân Quy Nhơn đến nơi an toàn

Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực VI (An Nhơn Đông) đến 12 Sở Chỉ huy tiền phương trên địa bàn tỉnh, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Theo báo cáo nhanh, bão số 13 Kalmaegi đã đi vào Biển Đông chiều 5-11, đang hướng về khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Dự kiến trưa 6-11, mưa to bắt đầu xuất hiện và đến đêm bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quy Nhơn – Gia Lai, kèm gió mạnh và triều cường dâng cao.

Để ứng phó, tỉnh Gia Lai đã lên kế hoạch sơ tán hơn 93.000 hộ dân với gần 340.000 nhân khẩu, trong đó đến 18 giờ 30 phút ngày 5-11 đã di dời được 2.337 hộ/7.097 nhân khẩu. Các địa phương còn lại phải hoàn tất sơ tán trước 12 giờ trưa 6-11.

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegicấp 5 - Ảnh 2.

Cảnh sát đường thủy Gia Lai vận động các ngư dân neo đậu tàu thuyền

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định toàn bộ lực lượng công an đã xuống cơ sở, đóng quân 100% để sẵn sàng ứng cứu khi bão vào. 

"Đối với các trường hợp chần chừ, không chịu di dời, chính quyền phải kiên quyết cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng," - ông Nhân nhấn mạnh.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, từ tuyên truyền, chằng chống nhà cửa, di dời tài sản đến hỗ trợ hậu cần tại chỗ cho người dân vùng xung yếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kiên quyết không để dân ở lại trên thuyền, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn, ngừng toàn bộ hoạt động thi công công trình và cho người lao động nghỉ làm từ ngày 6-11 để tập trung ứng phó bão.

Ông cũng yêu cầu Thủy điện An Khê – Ka Nak xả lũ ngay trong đêm để tránh tình huống nguy hiểm khi bão vào. Các điểm tránh trú phải được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men theo phương châm "4 tại chỗ".

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegicấp 5 - Ảnh 4.

Quang cảnh cuộc họp tại trụ sở Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực VI (An Nhơn Đông) tỉnh Gia Lai

"Các lực lượng sau khi hỗ trợ dân sơ tán, chằng chống nhà cửa phải xuống trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn. Mục tiêu cao nhất là không để thiệt hại về người" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao cách làm sáng tạo và chủ động của tỉnh Gia Lai. Theo ông Hiệp, bão số 13 Kalmaegi có cường độ rất mạnh và khi đổ bộ vào đất liền sẽ hướng trực tiếp vào Quy Nhơn.

Gia Lai trắng đêm di dời dân, kích hoạt kịch bản ứng phó bão số 13 Kalmaegicấp 5 - Ảnh 5.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại cuộc họp

Dự kiến chiều tối 6-11, bão sẽ tiếp cận đất liền, đúng vào thời điểm triều cường cao nhất, khiến mực nước dâng rất cao. Cùng với sức gió mạnh, bão sẽ tạo ra sóng lớn, dự kiến cao khoảng 7 - 8 m, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt và sóng đánh mạnh vào khu vực ven biển. Các hoạt động di dời người dân phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 6-11. Đặc biệt, từ 18 giờ không cho người dân ra ngoài đường ở khu vực phía Đông của tỉnh.


Tin liên quan

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có thể gây gió lớn, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Dự báo đường đi của bão số 13 Kalmaegi: Còn khá xa đất liền nhưng cường độ rất mạnh

(NLĐO) - 20 giờ ngày 5-11, bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn (Gia Lai) 760 km về phía Đông Đông Nam. Theo cơ quan khí tượng, đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm.

Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17, gây mưa tới 600 mm ở miền Trung

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 - cấp siêu bão, dự báo từ chiều tối 6-11 ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều tỉnh, thành miền Trung.

