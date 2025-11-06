Bão số 13 Kalmaegi đang ở Cao nguyên Trung Bộ, còn giật tới cấp 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 22 giờ tối 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Đắk Lắk - Gia Lai. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12.



Hình ảnh mây vệ tinh của bão số 13 vẫn tròn, sắc nét và xoắn bão còn tương đối rõ lúc 22 giờ tối 6-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia



Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin tâm bão đang ở cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên).

Cường độ bão mạnh cấp 9 - giảm 3 cấp so với thời điểm 19 giờ tối cùng ngày, tuy nhiên trên ảnh mây vệ tinh có thể thấy xoáy bão vẫn tròn, sắc nét và xoắn bão còn tương đối rõ.

Dự báo trong 1-2 giờ tới, gió bão sẽ giảm xuống cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và suy yếu dần ở Thượng Lào.

Ông Hưởng lưu ý ở khu vực Cao nguyên Trung Bộ, cường độ bão mạnh cấp 8-9 là tương đối mạnh, ít thấy, nguy cơ gây thiệt hại lớn.

Trong tối nay đến sáng mai 7-11, khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa to tới 100-200 mm, nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất.