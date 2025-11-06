HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bão số 13 Kalmaegi dự báo đổ bộ với cường độ rất mạnh

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, người dân ở Đắk Lắk, Khánh Hoà, Quảng Ngãi... khẩn trương gia cố nhà cửa để đảm bảo an toàn.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Ngày 6-11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 210 về việc tập trung triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó bão số 13 Kalmaegi và mưa lũ do bão.

Bão số 13 Kalmaegi rất mạnh, Thủ tướng chỉ đạo khẩn cấp ứng phó - Ảnh 1.

Bộ đội giúp người dân ở tỉnh Quảng Ngãi ứng phó bão số 13

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai theo thẩm quyền các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ do bão ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, nhất là trong bối cảnh nhiều nơi vừa chịu tác động nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài.

Thủ tướng yêu cầu đình hoãn cuộc họp không cần thiết

Chủ tịch UBND các tỉnh, TP có tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các địa phương Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (nơi dự báo bão ảnh hưởng trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc ứng phó với bão và mưa lũ do bão.

Trong đó, bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến chủ tàu và thuyền trưởng của các tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn.

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển (trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ); quyết định việc kiểm soát, hạn chế người và phương tiện tham gia giao thông trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và huy động tối đa có thể các lực lượng (quân đội, công an, thanh niên…) hỗ trợ nhân dân chằng chống bảo vệ nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng (đặc biệt lưu ý công trình đê điều, hồ đập, cột tháp cao như truyền hình, phát thanh, viễn thông, lưới điện, biển hiệu quảng cáo,…); triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Cùng với đó, tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân).

"Hoàn thành trước khi bão bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp, nhưng phải trước 15 giờ hôm nay" - Thủ tướng yêu cầu.

Tin liên quan

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Gia Lai, chỉ đạo ứng phó bão số 13 Kalmeagi

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Gia Lai, chỉ đạo ứng phó bão số 13 Kalmeagi

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp ứng phó bão số 13 Kalmeagi với các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng.

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11

(NLĐO) - 10 giờ sáng 6-11, bão số 13 Kalmaegi đạt cường độ mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17, dự báo ảnh hưởng tới Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều nay.

Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11 giờ trưa 6-11.

Đắk Lắk siêu bão bão số 13 bão Kalmaegi tin bão số 13 mới nhất
