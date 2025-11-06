Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Sáng 6-11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai đã ra thông báo về việc tạm cấm tất cả phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại, phường Quy Nhơn Đông từ 11 giờ cùng ngày để bảo đảm an toàn trong bối cảnh bão số 13 Kalmaegi đang ảnh hưởng mạnh đến khu vực.

Cầu Thị Nại, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai

Theo lực lượng chức năng, do gió bão sẽ giật rất mạnh, nguy cơ mất an toàn rất lớn đối với người và phương tiện, đặc biệt là xe xe máy, xe thô sơ và xe con, nên việc tạm cấm lưu thông qua cầu Thị Nại là cần thiết.

Lệnh cấm sẽ được duy trì cho đến khi điều kiện thời tiết an toàn trở lại. Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, lựa chọn lộ trình thay thế và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn trong thời gian bão đổ bộ.

Trong một diễn biến khác, sáng cùng ngày, 18 Trung đội xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đã được tăng cường cho các địa bàn xung yếu để giúp dân ứng phó với mưa bão.

Ngay sau khi được triển khai, các Trung đội đã có mặt tại địa phương, khẩn trương xuống cơ sở, tập trung tại các địa bàn xung yếu, tích cực hỗ trợ chính quyền sơ tán người dân đến nơi tránh trú an toàn; giúp người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi cao ráo, chằng chống, gia cố nhà cửa, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thu hoạch mùa màng…

Lực lượng Công an Gia Lai hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 Kalmaegi đổ bộ

Hiện tại, 1.465 phương tiện bộ như xe chữa cháy, xe cứu hộ, xe thang, xe chở quân...; 69 ca nô, xuồng máy các loại cùng nhiều thiết bị, phương tiện khác như phao bè nổi, nhà bạt, đèn chiếu xa, ống nhòm, cọc tiêu, áo phản quang... đã sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ phòng, chống bão lụt.