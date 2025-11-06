Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11

Thùy Linh

(NLĐO) - 10 giờ sáng 6-11, bão số 13 Kalmaegi đạt cường độ mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17, dự báo ảnh hưởng tới Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11 - Ảnh 1.

Dự báo vị trí tâm và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 10 giờ ngày 6-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 10 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo tới 22 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 17. Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ. Bão đi vào đất liền và suy yếu dần.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 11,5 độ Vĩ Bắc đến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4: Phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12. Sóng biển cao 4-7 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước biển cao nhất ghi nhận tại: Thuận An 1 m; Sơn Trà 1,2 m; Hội An 1,3 m; Dung Quất 1,5 m; Quy Nhơn 1,2 m; Tuy Hòa 1,1 m.

Bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng tới phía Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Từ chiều ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn qua đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm quá trình thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều ngày 6-11, trên đất liền từ phía Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm ngày 6-11. Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió của bão được chi tiết tại bản tin dự báo gió mạnh và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai kèm theo.

Mưa lớn, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ( trên 200 mm/3 giờ).

Lưu ý với khu vực Tây Nguyên cũ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 13 di chuyển nhanh hơn (30 km/giờ), duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào đất liền; khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên cũ) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng, không để bị động, bất ngờ

Tin liên quan

Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

Gia Lai tạm cấm phương tiện qua cầu Thị Nại do ảnh hưởng bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm cấm các phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại từ 11 giờ trưa 6-11.

Cận cảnh Công an Gia Lai căng mình di dời dân trước bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) – Trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố

(NLĐO) - Theo báo cáo của Cục Khí tượng Thủy văn, bão số 13 Kalmaegi có thể phá hủy nhà cấp 4, nhà không kiên cố.

bão số 13 tin bão biển đông dự báo bão Kalmaegi ứng phó bão Kalmaegi tin bão số 13 Kalmaegi bão Kalmaegi đổ bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo