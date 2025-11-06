Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.



Dự báo vị trí tâm và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 10 giờ ngày 6-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Hồi 10 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30 km/giờ.

Dự báo tới 22 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 17. Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ. Bão đi vào đất liền và suy yếu dần.



Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 11,5 độ Vĩ Bắc đến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4: Phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12. Sóng biển cao 4-7 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao 0,5-1 m. Mực nước biển cao nhất ghi nhận tại: Thuận An 1 m; Sơn Trà 1,2 m; Hội An 1,3 m; Dung Quất 1,5 m; Quy Nhơn 1,2 m; Tuy Hòa 1,1 m.

Bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng tới phía Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk

Từ chiều ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn, có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn qua đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm quá trình thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều ngày 6-11, trên đất liền từ phía Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc thành phố Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm ngày 6-11. Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió của bão được chi tiết tại bản tin dự báo gió mạnh và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai kèm theo.

Mưa lớn, từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt; khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn ( trên 200 mm/3 giờ).