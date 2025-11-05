TP HCM yêu cầu các đơn vị trực chiến, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến địa bàn thành phố; chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.



Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời; thông tin số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kalmaegi

UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lớn, sạt lở, giông, lốc, ngập úng để phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời.

Các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 16 giờ chiều 5-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đồng thời theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão Kalmaegi, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh; chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng không để thuyền viên ở lại trên tàu khi bão đổ bộ tại khu vực neo đậu.

Hạn chế biểu diễn ngoài trời

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường, mưa lớn ảnh hưởng của bão gây ra.

Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Xây dựng chỉ đạo chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Công ty Công viên Cây xanh thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi gây ra.

Sở Du lịch, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không cho các tàu chở khách du lịch tham gia hoạt động trên sông, biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to, gió lớn và kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu trước khi xuất bến (áo phao, phao cứu sinh, phương tiện thông tin liên lạc).

Tổng Công ty Điện lực thành phố xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng do giông, lốc gây ra.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, bảng quảng cáo...; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu của cơ quan chức năng.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Đài Thông tin Duyên hải thành phố và các cơ quan báo chí thành phố cập nhật và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão Kalmaegi, mưa lớn, giông, lốc và chỉ đạo của cơ quan chức năng cho toàn thể nhân dân biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu triển khai ngay các phương án, biện pháp phòng, chống ứng phó với ảnh hưởng của bão Kalmaegi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trên địa bàn thành phố.