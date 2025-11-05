TP HCM yêu cầu các đơn vị trực chiến, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

TP HCM yêu cầu các đơn vị trực chiến, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

PHAN ANH

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão Kalmaegi ảnh hưởng đến địa bàn thành phố; chuẩn bị sẵn sàng phương án chi tiết huy động vật tư, phương tiện, lực lượng để ứng phó với ảnh hưởng của bão, nhất là giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn kết hợp triều cường gây ra.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhằm ứng phó kịp thời; thông tin số điện thoại trực ban, phân công lực lượng ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân khi gặp khó khăn.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kalmaegi

UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, khu vực xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão, mưa lớn, sạt lở, giông, lốc, ngập úng để phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời.

Các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Đài Thông tin Duyên hải thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

UBND TP HCM chỉ đạo ứng phó bão Kalmaegi để hạn chế thiệt hại - Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 13 Kalmaegi lúc 16 giờ chiều 5-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Đồng thời theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của bão Kalmaegi, thường xuyên thông báo cho chủ các phương tiện biết diễn biến và gió mạnh, sóng lớn trên biển để chủ động phòng tránh; chỉ đạo, triển khai công tác kiểm đếm, hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển, ven biển, chủ động thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư nắm chắc vị trí, tọa độ các tàu cá đang hoạt động đánh bắt xa bờ, số lượng thuyền viên, tình trạng của tàu thuộc phạm vi quản lý, nhất là tàu cá đang đánh bắt trong khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, thông báo cho tàu di chuyển tránh trú và neo đậu an toàn; yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng không để thuyền viên ở lại trên tàu khi bão đổ bộ tại khu vực neo đậu.

Hạn chế biểu diễn ngoài trời

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với UBND phường, xã, đặc khu rà soát phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa, nhất là các công trình đang thi công; đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường, mưa lớn ảnh hưởng của bão gây ra.

Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố chuẩn bị lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng huy động các phương tiện, trang thiết bị để ứng phó và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống.

Sở Xây dựng chỉ đạo chặt tỉa cây xanh, hạn chế tối đa việc cây xanh ngã đổ gây tai nạn khi xảy ra giông gió, mưa lớn do ảnh hưởng của bão. Công ty Công viên Cây xanh thành phố xử lý nhanh các sự cố cây xanh ngã đổ do ảnh hưởng của bão Kalmaegi gây ra.

Sở Du lịch, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn không cho các tàu chở khách du lịch tham gia hoạt động trên sông, biển trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, sóng to, gió lớn và kiểm tra chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách trên tàu trước khi xuất bến (áo phao, phao cứu sinh, phương tiện thông tin liên lạc).

Tổng Công ty Điện lực thành phố xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng do giông, lốc gây ra.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra việc thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, bảng quảng cáo...; hạn chế tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, sân khấu ca nhạc ngoài trời khi có cảnh báo thời tiết xấu của cơ quan chức năng.

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, Đài Thông tin Duyên hải thành phố và các cơ quan báo chí thành phố cập nhật và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến của bão Kalmaegi, mưa lớn, giông, lốc và chỉ đạo của cơ quan chức năng cho toàn thể nhân dân biết để chủ động phòng, tránh, ứng phó an toàn, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu triển khai ngay các phương án, biện pháp phòng, chống ứng phó với ảnh hưởng của bão Kalmaegi nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi sắp đổ bộ, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Bão Kalmaegi sắp đổ bộ, Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

(NLĐO) - Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học chiều 6-11 để bảo đảm an toàn trước bão Kalmaegi dự báo ảnh hưởng mạnh đến miền Trung

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về khẩn trương triển khai các phương án ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi

Bão Kalmaegi đổ bộ tới 7 lần vào Philippines, có thể mạnh cực đại trên biển Đông

(NLĐO) - Bão Kalmaegi đã khiến ít nhất 66 người thiệt mạng và 13 người khác mất tích ở miền Trung Philippines.

TP HCM UBND TP HCM sẵn sàng ứng phó bão bão Kalmaegi Bão 13 Kalmaegi TP HCM sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo