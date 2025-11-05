HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có thể gây gió lớn, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 20 giờ ngày 5-11, vị trí bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc đặc khu Trường Sa) khoảng 220 km về phía Đông Bắc, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.

PGS-TS Mai Văn Khiêm: Bão số 13 Kalmaegi đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về bão số 13 Kalmaegi

Chiều ngày 5-11, PGS-TS Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão số 13 Kalmaegi trong 12 - 18 giờ tới, sức gió mạnh nhất có thể lên đầu cấp 15 khi tiến gần hơn về phía đất liền. Đây được đánh giá là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ mạnh rất mạnh, khi vào đất liền có sức gió rất mạnh.

 "Bão gây ra nhiều nguy cơ nguy hiểm: gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng diện rộng" - lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Trên Biển Đông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng cao 8-10 m, biển động dữ dội. Các loại tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn, hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ rất cao mất an toàn.

Ven bờ, sức gió có thể đạt cấp 11'12, giật cấp 15; sóng cao 4-6 m. Đặc biệt, trong thời gian này đang trùng với kỳ triều cường cao, gây nguy cơ nước dâng do bão kết hợp triều cường từ 0,9 đến 1,2 m.

Tình trạng này có thể gây ngập sâu tại vùng trũng thấp ven biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu và khu dân cư dọc bờ biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa.

Trên đất liền, hoàn lưu bão số 13 có thể gây gió mạnh, giật rất nguy hiểm. Dự báo vùng gió mạnh tập trung chủ yếu tại Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, có thể ghi nhận gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; thậm chí cao hơn.

Đề phòng dông lốc trước bão số 13 Kalmaegi

PGS-TS Mai Văn Khiêm lưu ý do tương tác với không khí lạnh từ phía Bắc, gió mạnh còn có thể lan sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến cả khu vực Tây Nguyên, đèo An Khê gió có thể lên cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực công trình trên cao, nhà xưởng, trụ điện gió cần đặc biệt lưu ý an toàn trước khi bão đổ bộ.

Bão còn gây ra mưa lớn trên diện rộng. Mặc dù không khí lạnh đã suy yếu và nhiễu động trên cao không quá mạnh, song hoàn lưu bão dự báo vẫn gây mưa to đến rất to ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk. 

 Lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, cục bộ có nơi 500-600 mm trong khoảng thời gian từ tối 6-11 đến trưa 7-11. 

Mưa lớn tập trung kéo dài có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu ở vùng trũng thấp và ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa, đặc biệt là các hồ vừa và nhỏ ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng lưu ý dù bão còn khá xa đất liền, song do hoàn lưu bão rộng nên từ đêm 5-11 ở vùng biển ven bờ và từ sáng mai 6-11 ở đất liền ven biển các tỉnh Trung Bộ có thể xảy ra dông lốc, gió giật mạnh trước khi bão đổ bộ.

Tin liên quan

TP HCM: Giải quyết vướng mắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

TP HCM: Giải quyết vướng mắc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đã hướng dẫn 168 xã, phường, đặc khu về quy hoạch đô thị và nông thôn để thống nhất triển khai

TP HCM yêu cầu các đơn vị trực chiến, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO)- UBND TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp ứng phó do ảnh hưởng của bão Kalmaegi.

Bão Kalmaegi áp sát, Đà Nẵng yêu cầu sơ tán dân trước 12 giờ ngày 6-11

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu phải khẩn trương sơ tán dân tại khu vực, địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét nặng trước bão 13 Kalmaegi

