Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, còn cách Quy Nhơn 190 km

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 6-11, do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Hình ảnh mắt bão số 13 Kalmaegi đang áp sát Nam Trung Bộ lúc 2 giờ chiều 6-11. Nguồn: Windy.com

Vào 13 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: "Bão số 13 còn có khả năng duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4-6 giờ tới trước khi mà hoàn lưu phía Tây của cơn bão số 13 va chạm với đất liền, do ma sát có thể làm cường độ bão giảm xuống 1-2 cấp.

Bão số 13 Kalmaegi dự báo đổ bộ với cường độ rất mạnh

"Khi đổ bộ vào khoảng chiều tối nay đến đêm nay 6-11, cường độ của cơn bão đổ bộ trên đất liền dự báo khoảng cấp 11-13, giật cấp 15-16. Đây là cường độ rất, rất là mạnh" - ông Khiêm cảnh báo.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo về bão số 13 Kalmaegi lúc trưa nay 6-11

Đặc biệt các khu vực nguy hiểm từ phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có thể chịu gió rất mạnh. Kèm với đó là sóng ở khu vực ven biển đang rất cao và mưa cũng rất lớn, bắt đầu từ chiều nay cho đến sáng ngày mai. Đây là cái nguy cơ cực lớn gây lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi phía Tây.

Dự báo tới 19 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Cường độ bão mạnh cấp 13, giật cấp 15. Hướng di chuyển Tây Tây Bắc, tốc độ 25-30 km/giờ.

Vùng nguy hiểm có vĩ tuyến từ 11,5 độ Vĩ Bắc đến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 4: Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Tới 1 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần, cường độ còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 13 Kalmaegi, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-12, sóng biển cao 4-7 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,5-1 m. Mực nước biển cao nhất tại Thuận An (1 m), Sơn Trà (1,2 m), Hội An (1,3 m), Dung Quất (1,5 m), Quy Nhơn (1,2 m), Tuy Hòa (1,1 m).

Khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Bão gây gió mạnh nhất từ chiều tối đến đêm 6-11

Trên đất liền, từ Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-13 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai, phía Bắc Đắk Lắk), giật cấp 15-16. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Bắc TP Đà Nẵng và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất khoảng từ chiều tối đến đêm 6-11.

Từ chiều tối 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ chiều 6 đến 7-11, khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt. Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong 3 giờ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.