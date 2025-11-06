HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi

T.Trực

(NLĐO) - Trước nguy cơ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ gây hậu quả lớn nhiều tỉnh miền Trung, lực lượng quân đội xuất quân hỗ trợ người dân ứng phó.

Sáng 6-11, Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 13 tại Quảng Ngãi.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân, quân đội giúp người dân Quảng Ngãi sơ tán

Theo báo cáo, hiện tỉnh Quảng Ngãi có hơn 6.400 tàu cá. Đến thời điểm này, các lực lượng biên phòng đã kêu gọi 6.225 tàu/38.425 lao động vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 1.097 tàu/2.853 lao động đang hoạt động trên các vùng biển đang được liên lạc, thông báo liên tục để di chuyển khỏi vùng nguy hiểm để chủ động phòng tránh. Từ 19 giờ tối ngày 5-11 địa phương đã hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền neo đậu an toàn, cấm việc tàu thuyền ra biển hoạt động.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện của quân đội di chuyển trên Quốc lộ giúp người dân Quảng Ngãi chống bão số 13

Tính đến 9 giờ sáng 6-11, toàn tỉnh đã sơ tán hơn 18.200 người dân, trong đó ưu tiên di dời người già và trẻ em đến nơi ở an toàn.

Cụ thể, các xã, phường phía đông tỉnh đã di dời 3.575 hộ/10.888 khẩu, trong đó ở xen ghép 2.637 hộ/ 8.139 khẩu; ở tập trung: 902 hộ/ 2.749 khẩu. Các xã, phường phía tây tỉnh 1.970 hộ/7.409 khẩu, trong đó ở xen ghép 96 hộ/451 khẩu; ở tập trung 1.874 hộ/6.958 khẩu).

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi giúp người già, neo đơn sơ tán tránh bão số 13

Thượng tướng Phạm Trường Sơn đánh giá cao Quân khu 5 trong việc thành lập sở chỉ huy phía trước tại Quảng Ngãi và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng thành lập 4 sở chỉ huy bổ trợ để ứng phó bão; huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm phương tiện xuồng, xe đặc chủng sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh vừa khắc phục hậu quả bão số 12 và lũ lụt kéo dài những ngày qua.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 3.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 4.

Phương tiện chống bão được chuẩn bị xuất quân tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về ứng phó bão số 13. Thượng tướng Phạm Trường Sơn cũng yêu cầu cầu địa phương tăng cường bảo đảm an toàn trên biển và đất liền trước khi bão số 13 đổ bộ trong tối hôm nay.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 5.

Rất nhiều phương tiện của quân đội di chuyển giúp người dân chống bão

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nhiều ngày qua các đơn vị Quân khu 5 cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm phương tiện, tàu xuồng, ca nô, xe chuyên dụng ứng trực sẵn sàng mọi phương án ứng phó bão.

Trong 2 ngày qua, lực lượng thường trực quân đội đã trực tiếp xuống các khu dân cư, đặc biệt ở Lý Sơn để giúp dân chằng chống nhà cửa, trường học, cắt tỉa, chặt hạ cây cao.

Quân đội xuất quân giúp dân Quảng Ngãi ứng phó bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 6.

Quân đội họp báo cáo tình hình ứng phó bão số 13

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết để chủ động ứng phó bão số 13 và hoàn lưu sau bão, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ và hơn 150 phương tiện gồm xe thiết giáp, ô tô, tàu, xuồng, cùng nhiều trang thiết bị cứu hộ như nhà bạt, đèn pin, cưa, phao tròn...

Đại tá Võ Văn Bá, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, cho biết để hỗ trợ Quảng Ngãi ứng phó bão số 13, Quân khu 5 đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng về thông tin, công binh, quân y... phối hợp cùng lực lượng địa phương luyện tập phương án cứu hộ, cứu nạn và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.

Tin liên quan

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Gia Lai, chỉ đạo ứng phó bão số 13 Kalmeagi

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà họp khẩn tại Gia Lai, chỉ đạo ứng phó bão số 13 Kalmeagi

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp ứng phó bão số 13 Kalmeagi với các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng.

Bão số 13 Kalmaegi giật trên cấp 17, ảnh hưởng từ Nam TP Đà Nẵng - Đắk Lắk từ chiều nay 6-11

(NLĐO) - 10 giờ sáng 6-11, bão số 13 Kalmaegi đạt cường độ mạnh nhất cấp 15, giật trên cấp 17, dự báo ảnh hưởng tới Nam TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk từ chiều nay.

Cận cảnh Công an Gia Lai căng mình di dời dân trước bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO) – Trước giờ bão số 13 Kalmaegi đổ bộ, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.

