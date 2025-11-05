Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

Chiều 5-11, ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 Kalmaegi tại một số địa phương xung yếu, yêu cầu các lực lượng chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.
Tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) – nơi tập trung hàng trăm tàu cá, ông Hà chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; nghiêm cấm người dân ở lại tàu khi bão đổ bộ.
Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chằng, neo tàu đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu tránh trú bão.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6.953 phương tiện đánh bắt, trong đó 886 tàu với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển. Đến nay, toàn bộ phương tiện đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm.
Riêng tại Hòn Rớ, chiều 5-11, có hơn 310 tàu cá đã về neo đậu an toàn, các cụm phao được bố trí hợp lý, lực lượng trực 24/24 giờ sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi có sự cố.
Dự kiến tối cùng ngày và sáng 6-11, Cảng này sẽ đón thêm khoảng 30 tàu cá của ngư dân cả nước về trú tránh neo đậu.
Cùng ngày, kiểm tra tại thôn Thành Đạt (phường Nam Nha Trang) – khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng năm 2018, ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ cao, không để xảy ra thiệt hại về người.
Ông Hà cũng đề nghị UBND phường sớm báo cáo tỉnh phương án di dời toàn bộ 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để định cư lâu dài, đồng thời tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh, dòng chảy phòng ngừa mưa lớn. "Địa phương phải có phương án cụ thể ngày giờ, đưa các hộ dân nằm ở nhóm nguy hiểm di dời. Thường xuyên kiểm tra, không để thiệt hại về người"- ông Hà yêu cầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó bão số 13 (bão Kalmaegi).
Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương ven biển khẩn trương kêu gọi tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 14 giờ ngày 5-11; ngư dân, người nuôi trồng thủy sản, phương tiện trên biển phải vào bờ trước 12 giờ ngày 6-11.
Các địa phương phải thống kê, sơ tán người dân trên lồng bè, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chủ động di dời dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng canh gác tại các ngầm, tràn, không cho người dân qua lại vùng nước chảy xiết. Ngành chức năng khẩn trương chặt tỉa cây xanh, tháo dỡ biển quảng cáo, gia cố nhà cửa, kiểm tra hồ đập, hệ thống tiêu thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện, viễn thông.
Các cơ sở giáo dục cho học sinh nghỉ học ngày 6 và 7-11; ngành du lịch, công thương, giao thông, xây dựng chủ động bảo đảm an toàn cho khách, công trình và nguồn cung hàng hóa.
UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình để kịp thời chỉ đạo ứng phó.
