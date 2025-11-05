Bão số 13 Kalmaegi: Khánh Hòa di dời người dân vùng sạt lở, cho học sinh nghỉ học

Chiều 5-11, ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 Kalmaegi tại một số địa phương xung yếu, yêu cầu các lực lượng chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tại cảng cá Hòn Rớ (phường Nam Nha Trang) – nơi tập trung hàng trăm tàu cá, ông Hà chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; nghiêm cấm người dân ở lại tàu khi bão đổ bộ.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Ban quản lý cảng cá Hòn Rớ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chằng, neo tàu đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu tránh trú bão.

Clip: Phòng chống bão Kalmaegi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, toàn tỉnh hiện có 6.953 phương tiện đánh bắt, trong đó 886 tàu với hơn 5.700 lao động đang hoạt động trên biển. Đến nay, toàn bộ phương tiện đã được kêu gọi rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Khắc Hà – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, thị sát thực tế công tác phòng chống bão Kalmaegi tài Cảng cá Hòn Rớ - Chợ cá Nam Trung Bộ

Lực lượng Biên Phòng Khánh Hòa tuần tra, đốc thúc các chủ tàu nhanh chóng neo đậu phòng chống Bão số 13

Lực lượng Kiểm ngư cũng tăng cường kiểm tra, sẵn sàng phương án hỗ trợ ngư dân

Riêng tại Hòn Rớ, chiều 5-11, có hơn 310 tàu cá đã về neo đậu an toàn, các cụm phao được bố trí hợp lý, lực lượng trực 24/24 giờ sẵn sàng hỗ trợ ngư dân khi có sự cố.

Dự kiến tối cùng ngày và sáng 6-11, Cảng này sẽ đón thêm khoảng 30 tàu cá của ngư dân cả nước về trú tránh neo đậu.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Khánh Hòa và các tỉnh neo đậu trong vùng nước Cảng Hòn Rớ Nha Trang

Cùng ngày, kiểm tra tại thôn Thành Đạt (phường Nam Nha Trang) – khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng năm 2018, ông Nguyễn Khắc Hà yêu cầu địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ cao, không để xảy ra thiệt hại về người.

Ông Hà cũng đề nghị UBND phường sớm báo cáo tỉnh phương án di dời toàn bộ 200 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để định cư lâu dài, đồng thời tổ chức nạo vét, khơi thông cống rãnh, dòng chảy phòng ngừa mưa lớn. "Địa phương phải có phương án cụ thể ngày giờ, đưa các hộ dân nằm ở nhóm nguy hiểm di dời. Thường xuyên kiểm tra, không để thiệt hại về người"- ông Hà yêu cầu.

Họng nước từ núi đổ xuống thôn Thành Đạt, nơi đây năm 2018 từng xảy ra lũ quét khiến 11 người tử vong

Khu dân cư thôn Thành Đạt nằm ngay vùng tụ thủy của vùng núi phường Nam Nha Trang