Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 13 Kalmaegi lúc 4 giờ ngày 5-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Đến 4 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian này nằm từ vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc đến 14,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Bão số 13 Kalmaegi dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khoảng chiều ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm ngày 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh (vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14) và mưa lớn từ đêm 6-11 đến 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.



Cụ thể, về tác động của bão, trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.



Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m. Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực này cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.

Toàn bộ tàu, thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.