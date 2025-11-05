Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào Biển Đông, ảnh hưởng từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ đêm 6-11

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng sớm nay 5-11, bão Kalmaegi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở vào khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 560 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Bão Kalmaegi giật cấp 16 vào biển Đông , ảnh hưởng đến miền Trung từ đêm 6 - 11 - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển và đổ bộ của bão số 13 Kalmaegi lúc 4 giờ ngày 5-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ. Đến 4 giờ ngày 6-11, vị trí tâm bão số 13 Kalmaegi ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 550 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 14, giật cấp 17.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong thời gian này nằm từ vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc đến 14,5 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4, khu vực chịu ảnh hưởng là giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa.

Bão số 13 Kalmaegi dự báo ảnh hưởng trực tiếp tới Đà Nẵng đến Khánh Hòa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định khoảng chiều ngày 6-11, bão số 13 Kalmaegi sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng từ đêm ngày 6-11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh (vùng ven biển có thể có gió bão mạnh từ cấp 10-12, giật cấp 15, sâu trong đất liền có khả năng có gió bão mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14) và mưa lớn từ đêm 6-11 đến 9-11, khu vực mưa to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Cụ thể, về tác động của bão, trên biển, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17. Vùng ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Nước dâng do bão và cảnh báo ngập lụt khu vực ven biển: Khu vực ven biển từ TP Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m. Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực này cần đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển và làm chậm thoát lũ.

Toàn bộ tàu, thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Từ tối và đêm 6-11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600 mm/đợt. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 450 mm/đợt.

Từ ngày 8-11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Từ ngày 7 đến 8-11, khu vực Bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm/đợt.

Đề phòng dông, lốc

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ, đặc biệt lưu ý các khu vực có khả năng xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Tin liên quan

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

Trước bão Kalmaegi, hạ thấp mực nước hồ thủy điện ở Đà Nẵng

(NLĐO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn vận hành linh hoạt, chủ động đón lũ an toàn.

650 cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(NLĐO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 15 khi đổ bộ, mưa lớn tới 600 mm, nhiều địa phương chịu ảnh hưởng

(NLĐO) - Dự báo từ đêm ngày 6-11, bão Kalmaegi có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

bão số 13 bão bão Kalmaegi tin bão biển đông bão số 13 Kalmaegi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo