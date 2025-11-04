Hình ảnh Khánh Hòa, Gia Lai khẩn trương trước bão Kalmaegi

Theo dự báo, ảnh hưởng bão Kalmaegi từ ngày 6 đến 8-11, tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện mưa lớn, lượng mưa phổ biến 50-150 mm/ngày, có nơi trên 200 mm.

Tính đến ngày 4-11, toàn tỉnh có 64 hồ chứa nước với tổng dung tích đạt khoảng 77% thiết kế. Các đơn vị quản lý hồ chứa đã chủ động điều tiết hạ thấp mực nước để đón lũ, bảo đảm dung tích phòng lũ cho hạ du.

Người dân Khánh Hòa chằng chống nhà cửa phòng bão Kalmaegi

Cùng với đó, các địa phương đã thông báo đến hơn 300 phương tiện hoạt động trên vịnh Nha Trang, tạm dừng rời bến khi có cảnh báo sóng gió mạnh; đồng thời hướng dẫn hơn 3.400 bè nuôi trồng thủy sản sẵn sàng di dời, đảm bảo an toàn cho hơn 8.300 lao động trên biển.





Ngư dân Khánh Hòa di dời tàu thuyền vào nơi anh toàn trưa 4-11

Trong lĩnh vực chăn nuôi, hơn 5,3 triệu gia cầm và 716.000 gia súc đang được người dân và các trang trại chằng chống chuồng trại, dự trữ thức ăn, thuốc thú y, di chuyển vật nuôi khỏi vùng trũng thấp.

Tại khu vực tiền tiêu của Tổ quốc - quần đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã chủ động triển khai các phương án phòng chống, ứng phó bão, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và vũ khí trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa hỗ trợ người dân gia cố nhà trước cơn bão.

Các đơn vị đóng quân trên các đảo ở đặc khu Trường Sa đã khẩn trương rà soát, củng cố công trình phòng chống thiên tai; dự trữ đầy đủ vật chất, lương thực, thực phẩm, nước ngọt; chuẩn bị sẵn sàng các nhà tránh trú an toàn cho ngư dân và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ, hướng dẫn tàu, thuyền vào neo đậu an toàn khi thời tiết chuyển biến xấu.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây hướng dẫn tàu cá neo đậu vào âu tàu để tránh trú bão.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.

Đến trưa 4-11, hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu như: Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây... Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu và bố trí nơi ăn, ở tạm thời trên đảo cho ngư dân trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Các lực lượng thường xuyên thăm hỏi, động viên ngư dân yên tâm tránh trú, cùng nhau vượt qua bão an toàn.

Tại các đảo, cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị chỗ nghỉ tạm thời cho ngư dân vào tránh trú bão.

Hỗ trợ người dân đảo Đá Tây gia cố nhà.

Trên các đảo, cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang tích cực phối hợp chặt chẽ với cán bộ địa phương hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa, chằng néo phương tiện, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Cùng với đó, Lữ đoàn 146 đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trên các đảo thống nhất phương án ứng phó, kịp thời kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân.

Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây cắt tỉa cây xanh, tránh gãy đổ khi bão vào.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương và quyết liệt, Khánh Hòa đang tập trung cao độ để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do bão số 13 gây ra.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký quyết định kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai cấp độ 5 – mức cao nhất, tương ứng với siêu bão – để chủ động phòng chống bão Kalmaegi.

Theo đó, Gia Lai triển khai kịch bản ứng phó cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại ở khu vực phía Đông tỉnh, tổng cộng 58 xã, phường. Đây là khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền.

Tỉnh Gia Lai yêu cầu 58 xã, phường vận hành phần mềm hệ thống thông tin phòng chống thiên tai và an toàn hồ đập để cập nhật, báo cáo nhanh tình hình sơ tán, thiệt hại, huy động lực lượng và phương tiện cứu hộ.

Các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi được yêu cầu kích hoạt ngay phương án ứng phó thiên tai, vận hành điều tiết nước theo quy trình đã được phê duyệt, tuyệt đối bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du.