Bão số 13 Kalmaegi: Gia Lai cúp điện diện rộng, cây xanh đổ la liệt, tôn bay khắp nơi

Chiều 6-11, tại Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các xã, phường nhằm triển khai biện pháp ứng phó bão số 13 Kalmaegi – cơn bão được đánh giá là rất mạnh và diễn biến phức tạp.

Quang cảnh cuộc họp Sở Chỉ huy tiền phương tỉnh Gia Lai

Phát biểu tại cuộc họp, ông Tuấn cho biết đây là cơn bão lớn, có thể vượt xa dự báo, do đó các địa phương phải báo cáo cụ thể và chuẩn bị lực lượng ứng trực trước, trong và sau bão.

"Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng, vì vậy phải tập trung bảo vệ tính mạng người dân. Tiếp tục rà soát vùng biển, vùng ngập lụt, sạt lở; kiên quyết không để người dân ở tàu thuyền" - ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, không chỉ các địa bàn vùng "Bình Định cũ" mà vùng Gia Lai cũ cũng phải đặc biệt tập trung, tuyệt đối không được chủ quan. Trong đó, khu vực Phù Mỹ được xác định là điểm nóng, có nguy cơ chịu ảnh hưởng nặng.

Do bão dự kiến đổ bộ vào ban đêm và có thể mạnh hơn dự báo, ông Tuấn yêu cầu toàn tỉnh thực hiện lệnh cấm người dân ra khỏi nhà từ 16 giờ và dừng toàn bộ xe cộ lưu thông từ 17 giờ ngày 6-11.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đề xuất phối hợp với các tỉnh lân cận để đồng bộ việc thực hiện lệnh cấm, tránh tình trạng ứng phó cục bộ. Ông cũng kiến nghị tạm ngừng chạy tàu hỏa trong thời gian bão đổ bộ nhằm đảm bảo an toàn.

15 giờ chiều nay, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai bắt đầu xuất hiện mưa to, gió lớn

Cùng thời điểm, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết lãnh đạo tỉnh đã cho phép cấm đường qua đèo An Khê từ 17 giờ cùng ngày hoặc sớm hơn tùy tình hình thời tiết, giao Công an tỉnh chủ động quyết định thời điểm triển khai.