Bão số 15 có thể đổi hướng với 2 kịch bản tác động khác nhau

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 15 có thể đổi hướng với 2 kịch bản tác động khác nhau

Thùy Linh

(NLĐO) - Hiện, dự báo diễn biến của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 117,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía Đông Đông Bắc.

Bão số 15 giật cấp 11 có thể đổi hướng , ảnh hưởng đến khu vực nào của Việt Nam? - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 10 giờ ngày 26-11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28-11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Bão số 15 dự báo đổi hướng từ ngày 28-11 và 2 kịch bản tác động

Từ ngày 28-11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000 m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Do đó, có hai kịch bản có khả năng xảy ra. Kịch bản thứ nhất (khả năng cao nhất hiện nay, xác suất 80%), khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ Kinh Đông (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500 km về phía đông), bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này, vùng biển phía đông khu vực giữa có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Từ ngày 27-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Kịch bản này cũng ít khả năng gây ra gió bão trên đất liền.

Tuy nhiên, ở khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển.

Theo số liệu phân tích đến hiện tại, khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa vừa qua ở Nam Trung Bộ.

Kịch bản thứ hai (xác suất 20%) bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa.

Với kịch bản này, dự báo cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển hướng tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại, khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa vừa qua ở Nam Trung Bộ.

Tin liên quan

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

(NLĐO) - Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão số 15 (Koto).

Bão số 15 vào Biển Đông, hướng di chuyển phức tạp

(NLĐO) - Cơn bão vừa hình thành đã đi vào Biển Đông, dự báo bão số 15 tiếp tục tăng cường độ trong 2-3 ngày tới.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, diễn biến thế nào khi vào gần Nam Trung bộ?

(NLĐO) - Tối nay 25-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

miền Trung bão số 15 tin bão biển đông tin bão số 15 dự báo bão số 15
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo