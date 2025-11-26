HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Dự báo mới nhất về bão số 15 Koto của cơ quan thời tiết nước ngoài

Anh Thư

(NLĐO) - Theo Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 Koto có thay đổi so với các ngày trước.

Theo bản tin sáng 26-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão số 15 (tên quốc tế là Koto)  hiện đạt sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão là 85 km/giờ (cấp 9 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 105 km/giờ (cấp 11).

Trong ngày 26-11, cơn bão này vẫn tiếp tục gây mưa lớn, gió mạnh và sóng lớn - có nơi cao đến 6 m - cho một số khu vực ở Philippines.

Đáng chú ý, bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 đã thay đổi đáng kể so với các ngày trước.

Philippines dự báo bão số 15 - Koto sẽ "cua gắt" - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 Koto được Philippines công bố sáng 26-11 - Ảnh: PAGASA

Thay vì hướng thẳng vào khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam, dự báo mới của PAGASA cho thấy bão số 15 sẽ "cua gắt" trên biển Đông.

Dự kiến cơn bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam cho đến đầu ngày 28-11, sau đó chuyển hướng đột ngột sang Tây Tây Bắc. 

Từ ngày 29-11, bão ngày một chếch lên phía Bắc, hướng về khu vực giữa bờ biển Việt Nam và đảo Hải Nam - Trung Quốc.

PAGASA cũng cho rằng bão số 15 - Koto có thể đạt cấp "bão nhiệt đới mạnh" vào chiều 26-11 (tương đương bão cấp 10-11) và tiếp tục mạnh lên trong ngày 27-11 do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, tiếp theo là một tin tốt: "Sau đó, bão có thể suy yếu do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc".

Dự báo này cũng phù hợp với dự báo từ Đài quan sát Hồng Kông (Trung Quốc) sáng 26-11. Theo cơ quan này, bão số 15 - Koto sẽ tiếp tục di chuyển qua khu vực trung tâm và phía Nam biển Đông trong ngày 26 và 27-11.

Sau đó, cơn bão sẽ chuyển hướng, di chuyển theo hướng giữa Việt Nam và phía Nam đảo Hải Nam. 

"Bão sẽ suy yếu dần" - Đài quan sát Hồng Kông dự báo.

Tin liên quan

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

Bão số 15 vào Biển Đông, các tỉnh, thành từ Quảng Trị - Lâm Đồng chủ động ứng phó

(NLĐO) - Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng chủ động ứng phó với bão số 15 (Koto).

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á

Từ Thái Lan đến Malaysia và Philippines, hàng loạt khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ diễn ra nghiêm trọng

Bão số 15 vào Biển Đông, hướng di chuyển phức tạp

(NLĐO) - Cơn bão vừa hình thành đã đi vào Biển Đông, dự báo bão số 15 tiếp tục tăng cường độ trong 2-3 ngày tới.

PAGASA bão số 15 VERBENA Koto Đài quan sát Hồng Kông
