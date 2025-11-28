Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 hướng vào Nam Biển Đông, bão số 15 luẩn quẩn đổi hướng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 28-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam, khu vực Nam Biển Đông trong 24 giờ tới.
Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão?
Tới 13 giờ ngày 29-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo ở vào khoảng 5,5 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Vùng nguy hiểm ở phía Nam vĩ tuyến 7,00 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 104,00 độ Đông đến 108,60 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Tới 13 giờ ngày 30-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới dự báo ở vào khoảng 7,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ suy yếu dần.
Bão số 15 đổi hướng liên tục
Trong khi đó, bão số 15 vẫn đang di chuyển với tốc độ rất chậm, đổi hướng liên tục. Hồi 13 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Tây Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 5 km/giờ.
Sau đó, bão số 15 dự báo đổi sang hướng Tây, Bắc Tây Bắc, rồi Tây Bắc với tốc di chuyển chậm 3-5 km/giờ.
Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh.
Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
