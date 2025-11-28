Hơn 300m đường ven biển Gành Rái bị cát vùi lấp do ảnh hưởng bão số 15

Sáng 28-11, xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) huy động nhân lực cùng máy xúc, xe ben xử lý khối lượng cát khổng lồ tràn lên bờ của tuyến đường ven biển Gành Rái.

Trước đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 15, vào tối 27-11, rạng sáng 28-11, sóng biển vỗ mạnh đẩy theo lượng cát lớn tấp vào, vùi lấp hơn 300m tuyến đường ven biển Gành Rái (xã Phan Rí Cửa).

Tuyến đường ven biển Gành Rái bị cát vùi lấp 300 m. Ảnh: DT



Sau những nổ lực dọn dẹp, đến cuối giờ sáng nay, tuyến đường được xem là một trong những cung đường biển đẹp nhất cả nước đã được dọn dẹp xong, trả lại hiện trạng ban đầu.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay, tuyến đường ven biển nay cơ bản được dọn dẹp xong. Ảnh: DT



Cũng do ảnh hưởng bởi cơn bão số 15, sóng biển từ tối qua đến hôm nay đã đánh sập, làm hư hỏng nhiều tuyến kè bảo vệ bờ biển tại Mũi Né, khu vực Đồi Dương – Phan Thiết.

Ngoài ra, một ngư dân ở xã Liên hương (tỉnh Lâm Đồng) cũng bị sóng đánh thúng chài, mất tích.

Một đoạn kè biển tại khu vực Phan Thiết (cũ) bị sóng đánh sóng. Ảnh: DT



Để ứng phó thời tiết diễn biến xấu do bão số 15, từ 7 giờ sáng nay, tất cả tàu du lịch, tàu vận tải, phương tiện khai thác đánh bắt thủy hải sản tại tỉnh Lâm Đồng đều bị cấm hoạt động trên biển.

Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đặc khu Phú Quý tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo trước đó; đồng thời nâng mức cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh và ứng phó bão với tinh thần "đắt lo – ế mừng".