Thời sự

Bão số 15 tồn tại trên biển rất dài, Phó Thủ tướng yêu cầu dự báo, làm rõ tác động

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những đe dọa, nguy cơ của bão số 15.

Sáng 26-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 (bão Koto).

Bão số 15: Đánh giá tác động và những biện pháp ứng phó cần thiết - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia - chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết 2 đặc điểm nổi bật của bão số 15 được thống nhất trong mọi kịch bản dự báo.

Thứ nhất, bão số 15 sẽ tồn tại trên biển trong thời gian rất dài, gần 6 ngày, từ 27-11 đến hết 1-12. Trong suốt thời gian này, tâm bão và vùng ảnh hưởng liên tục quần thảo khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa và một phần Hoàng Sa.

Với diễn biến như vậy, chúng ta cần cấm biển tuyệt đối tại khu vực này trong toàn bộ thời gian nêu trên, không cho tàu thuyền, ngư dân ra khơi để đảm bảo an toàn.

Thứ hai, bão số 15 sẽ gây mưa tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa - địa bàn vừa chịu thiệt hại nặng nề do đợt bão lũ vừa qua. Dù lượng mưa dự báo chỉ 50-70 mm, nguy cơ sạt lở đất vẫn rất cao do nền đất đã bão hòa nước. Ngập lụt có thể không lớn nhưng rủi ro sạt lở là chắc chắn, cần được các địa phương đặc biệt lưu ý.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để cập nhật, cung cấp thông tin, và bản tin dự báo vào ngày thứ Sáu (28-11) được xác định là mốc có độ chính xác cao, phục vụ chỉ đạo điều hành.

Tập trung đánh giá nhanh tình hình dự báo bão số 15

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ chia sẻ sâu sắc với các gia đình có người thân thiệt mạng do đợt bão, lũ vừa qua, cũng như những khó khăn, vất vả của người dân, các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và các bộ, ngành, "gồng mình"; nỗ lực vượt qua, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ thời gian qua.

Trong khi đó, bão số 15 đã hình thành và diễn biến còn rất khó lường về hướng đi, và cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung đánh giá nhanh tình hình dự báo bão số 15, trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn đang chịu ảnh hưởng của lũ, tình hình còn nguy hiểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần làm rõ những đe dọa, nguy cơ và mức độ dễ tổn thương hiện nay, vì tác động của bão không chỉ từ gió mà còn từ mưa lớn cùng các yếu tố tự nhiên và nhân tạo khác.

Đối với các khu vực có nguy cơ sạt lở, Phó Thủ tướng đề nghị duy trì kịch bản ứng phó với rủi ro thiên tai cấp độ 4, nhất là ở vùng miền núi. Đặc biệt là việc tiếp tục bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho nhân dân và đánh giá lại các bản đồ ngập lụt, lũ quét, sạt lở, tai biến địa chất của 34 tỉnh thành. "Bản đồ dự báo là công cụ chính để xây dựng kịch bản, phương án ứng phó. Nếu không có, việc dự báo cũng sẽ gặp khó khăn" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về quy trình vận hành hồ thủy điện, Phó Thủ tướng nêu rõ cần rà soát trách nhiệm của chủ hồ và quy trình liên hồ, bảo đảm thông tin đến hạ du kịp thời. "Nếu không có biện pháp kiểm soát điều tiết, việc xả lũ đột ngột có thể gây ra lũ quét, mất an toàn cho người dân".

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương, đặc biệt là những địa phương vừa chịu thiên tai, ngay lập tức thực hiện các hướng dẫn, phân công nhiệm vụ đã được chỉ định.

