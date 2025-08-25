Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9-10, tương đương 75-102 km/giờ, giật cấp 12.



Ảnh vệ tinh tâm của bão số 5 thời điểm 10 giờ ngày 25-8

Trong khoảng 3 giờ tới, bão được dự báo di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định bão số 5 là cơn bão khá dị thường. Hình thành ngay trên Biển Đông, thời gian đổ bộ đất liền chỉ 3 ngày, bằng 1/2 quy luật.

Bão số 5 gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất!

Đáng chú ý, trước khi đổ bộ vào đất liền bão dừng lại, gần như đứng yên 2 giờ trước khi đổ bộ nên có cảm giác "bão đã tan". Gió khi đổ bộ tại Hà tĩnh là cấp 10, giật cấp 12, 13. Hiện bão vẫn đang trên địa phận Nghệ An. Khả năng sẽ quần thảo đến 12 giờ đêm nay.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Đáng lo ngại, bão số 5 gây mưa lớn, nguy cơ rất cao có lũ quét, ngập lụt lớn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 21 giờ qua (từ 00 giờ đến 21 giờ ngày 25-8), khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Vạn Mai 245,6 mm (Phú Thọ); Kỳ Thượng 150,2 mm (Quảng Ninh); Vạn Xuân 1 415,4 mm (Thanh Hoá); Thủy điện Hủa Na 308,6 mm (Nghệ An); Hồ Thượng Tuy 602,4 mm (Hà Tĩnh); Hồ Sông Thai 350 mm (Quảng Trị);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như: Phú Thọ từ 40-80 mm, có nơi trên 150 mm; Quảng Ninh từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 80-120 mm, có nơi trên 200 mm; Quảng Trị từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.