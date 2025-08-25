Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tính đến 18 giờ ngày 25-8, các địa phương từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 18.452 hộ với 44.313 người. Cụ thể: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người; Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người; Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người; Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người; TP Huế 158 hộ/452 người.



Chiều 25-8, ông Dương Ngọc Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, ảnh hưởng của bão số 5 khiến một số cây xanh bị đổ ngã lên tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua thôn Phú Lập, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của các đoàn tàu

Thiệt hại về người ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (trong đó Hà Tĩnh 4 người, Quảng Trị 4 người). Riêng Hà Tĩnh có 621 ngôi nhà bị tốc mái, 144 nhà bị ngập.

Mưa bão cũng làm ngập 16.346 ha lúa (Ninh Bình 911 ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108 ha), 611 ha rau màu, 2.058 ha cây ăn quả và làm gãy đổ 4.443 cây xanh tại Hà Tĩnh. Trong lĩnh vực thủy sản, 13 ha nuôi trồng bị ngập.

Về giao thông, mưa lớn gây 3 điểm sạt lở tại Quảng Trị, đồng thời nhiều tuyến đường, ngầm tràn tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị bị ngập cục bộ. Về hệ thống điện, riêng Hà Tĩnh ghi nhận 22 cột điện bị gãy đổ.

Bão số 5 tiếp tục gây mưa lớn

Chiều tối 25-8, bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Lúc 19 giờ, tâm bão ở vị trí 18,4 độ vĩ Bắc, 105,8 độ kinh Đông, trên đất liền giữa Nghệ An và Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 10-11, giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Theo dự báo, trong 12 đến 24 giờ tới bão tiếp tục suy yếu khi tiến sâu vào đất liền. Đến 7 giờ sáng 26-8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tâm ở khoảng 18,7 độ vĩ Bắc, 104,1 độ kinh Đông, thuộc khu vực Trung Lào, với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định từ 17,0- 20,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây 109,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 3, tập trung tại khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, trong đó có Bạch Long Vĩ, và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, bao gồm Hòn Ngư.

Đến 19 giờ ngày 26-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 15 km/giờ và suy yếu dần. Tâm ở khoảng 19,0 độ vĩ Bắc, 102,3 độ kinh Đông, thuộc Trung Lào, với sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Từ tối 25 đến ngày 26-8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, cùng các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm.

Riêng khu vực Ninh Bình đến Hà Tĩnh có mưa 100-200 mm, nhiều nơi vượt 400 mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng trên 150 mm chỉ trong 3 giờ.