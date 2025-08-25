Bão số 5 đang quần thảo trên đất liền khu vực Nghệ An, mưa to, gió rít liên hồi

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chiều tối 25-8, bão số 5 đang quần thảo trên đất liền khu vực tỉnh Nghệ An. Bão gây mưa to, gió lớn khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà dân bị tốc mái.

Mưa to, gió lớn khi bão số 5 vào đất liền

Tại các vùng ven biển như phường Cửa Lò, sóng lớn khiến nước biển tràn vào các tuyến đường nội thị gây ngập. Hiện tại, nhiều địa phương ở Nghệ An đã bị mất điện. Tính đến 20 giờ tối, mưa to, gió lớn không ngừng.

Trước đó, chiều 25-8, sau khi đi kiểm tra thực tế, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở tỉnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì giao ban với các điểm cầu Văn phòng Chỉnh phủ, Cục Khí tượng thủy văn, các tỉnh, thành để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão.

Phân tích tình hình phức tạp trong và sau bão, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cử các tổ công tác của lãnh đạo tỉnh lên chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 và hoàn lưu bão tại các địa bàn miền núi.

Tính đến 20 giờ đêm, bão số 5 gây ra mưa và gió rất lớn tại Nghệ An

Đặc biệt, tập trung giao cho lực lượng quân đội, biên phòng triển khai nhanh các biện pháp ứng phó bão với phương châm "4 tại chỗ"; cùng đó, hỗ trợ thông tin cho lực lượng bộ đội trong quá trình thực hiện ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh phải trưng dụng các vật tư, phương tiện, thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để kịp thời ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Nghệ An bị ngập sâu

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, không để người dân có tâm lý lơ là, chủ quan mà ra tàu thuyền, bè nuôi trồng thuỷ sản... Công an, quân đội bố trí lực lượng bảo vệ tài sản cho những gia đình phải sơ tán. Khi có tình huống phát sinh thì báo cáo kịp thời để chỉ đạo xử lý.

Tại tỉnh Nghệ An, tính đến chiều ngày 25-8, tỉnh này đã tổ chức di dời 4.245 hộ với 14.113 khẩu, trong đó vùng ven biển hơn 2.000 hộ với hơn 9.000 nhân khẩu đến nơi tránh trú bão an toàn. Các lực lượng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, nguy cơ ngập lụt, sạt lở để ứng phó khi có tình huống xảy ra.