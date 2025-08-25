Clip gió bắt đầu mạnh lên tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lúc 9 giờ 10 phút ngày 25-8, mưa trắng trời, gió bắt đầu mạnh lên, đường phố vắng người qua lại, hàng quán đóng kín cửa để phòng chống bão.

Mưa trắng trời tại phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Hàng quán đóng cửa để phòng chống bão số 5

Đường phố vắng người qua lại

Quảng Trị: Sơ tán hơn 4.000 người trước bão số 5

Đến 5 giờ cùng ngày, tỉnh Quảng Trị đã di dời, sơ tán 1.362 hộ với 4.139 nhân khẩu. Người dân chủ yếu được bố trí từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, nhà cao ráo để tránh bão số 5.

Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh vẫn vận hành an toàn, dung tích trung bình đạt khoảng 54,22% so với thiết kế.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị kiểm tra, hỗ trợ người dân xã Hướng Lập phòng tránh bão số 5 trong đêm 24-8

Lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập hỗ trợ người dân phòng tránh bão số 5 trong đêm

Do ảnh hưởng của bão số 5, trong sáng 25-8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa và to, trong khi ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hiện trên đất liền, vùng ven bờ có gió mạnh cấp 5.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 85 điểm nguy cơ sạt lở đất, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương hoàn thiện phương án di dời dân, xác định cụ thể số hộ, số nhân khẩu thuộc diện phải sơ tán, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, hậu cần thiết yếu.

Hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền trước ảnh hưởng của bão số 5

Tỉnh Quảng Trị cũng đã thành lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí trọng yếu, đảm bảo chức năng chỉ huy, điều phối, làm chỗ dựa hậu cần, lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.