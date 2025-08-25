HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên

VĨNH GIA - ĐỨC NGHĨA - HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Trưa 25-8, nước lũ các sông Quảng Trị lên nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo gió đang mạnh lên.

Clip gió bắt đầu mạnh lên tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, lúc 9 giờ 10 phút ngày 25-8, mưa trắng trời, gió bắt đầu mạnh lên, đường phố vắng người qua lại, hàng quán đóng kín cửa để phòng chống bão.

Bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn và gió mạnh tại Hà Tĩnh, Quảng Trị - Ảnh 1.

Mưa trắng trời tại phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn và gió mạnh tại Hà Tĩnh, Quảng Trị - Ảnh 2.

Hàng quán đóng cửa để phòng chống bão số 5

Bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn và gió mạnh tại Hà Tĩnh, Quảng Trị - Ảnh 3.

Đường phố vắng người qua lại

Quảng Trị: Sơ tán hơn 4.000 người trước bão số 5

Tỉnh Quảng Trị đã thành lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí trọng yếu, đảm bảo chức năng chỉ huy, điều phối, làm chỗ dựa hậu cần, lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.

Từ sáng đến trưa 25-8, tại các khu vực ven biển Quảng Trị, gió giật mạnh kèm sóng lớn khiến tàu thuyền chòng chành, người dân tất bật gia cố nhà cửa, lực lượng chức năng túc trực 24/24 để ứng phó bão số 5.


Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, từ rạng sáng nay, tại khu vực ven biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch) xảy ra mưa lớn, sóng biển liên tục dâng cao, từng đợt sóng trắng xóa ập vào bờ đá, tung bọt nước mù mịt. Tiếng gió rít từng hồi, quất mạnh vào những dãy hàng quán dọc ven biển, tạo nên khung cảnh dữ dội trước giờ bão đổ bộ.

Khu vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán nhậu hải sản ở khu vực Đá Nhảy đã được người dân và lực lượng chức năng khẩn trương gia cố từ hôm qua bằng bao cát, ván gỗ, dây chằng. Đến sáng sớm nay, hầu hết các chủ hàng quán đều đã di tản đến nơi an toàn.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên - Ảnh 1.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên - Ảnh 2.

Trên tuyến đường dẫn vào khu du lịch, nhiều cây dừa và phi lao ven bờ bắt đầu nghiêng ngả trong gió mạnh. Từng đoàn xe công vụ của chính quyền và bộ đội, công an địa phương thường xuyên đi tuần, rà soát để đảm bảo không còn người dân nào lưu lại khu vực nguy hiểm.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên - Ảnh 3.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên - Ảnh 4.

Không khí tại khu vực Đá Nhảy lúc này nặng trĩu, sóng và gió cuồn cuộn.

Theo dự báo, bão số 5 dự kiến đổ bộ vào chiều 25-8 với gió mạnh cấp 14 đến cấp 16, sóng cao 3-5 m, mưa lớn diện rộng có thể gây ngập lụt tại nhiều nơi. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, không ra đường, tuân thủ hướng dẫn sơ tán.

Đến 5 giờ cùng ngày, tỉnh Quảng Trị đã di dời, sơ tán 1.362 hộ với 4.139 nhân khẩu. Người dân chủ yếu được bố trí từ các nhà tạm, thiếu kiên cố sang các công trình kiên cố, nhà cao ráo để tránh bão số 5.

Hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh vẫn vận hành an toàn, dung tích trung bình đạt khoảng 54,22% so với thiết kế.

Bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn và gió mạnh tại Hà Tĩnh, Quảng Trị - Ảnh 4.

Lực lượng biên phòng Quảng Trị kiểm tra, hỗ trợ người dân xã Hướng Lập phòng tránh bão số 5 trong đêm 24-8

Lực lượng Đồn Biên phòng Hướng Lập hỗ trợ người dân phòng tránh bão số 5 trong đêm

Do ảnh hưởng của bão số 5, trong sáng 25-8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa và to, trong khi ở đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Hiện trên đất liền, vùng ven bờ có gió mạnh cấp 5.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 85 điểm nguy cơ sạt lở đất, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương hoàn thiện phương án di dời dân, xác định cụ thể số hộ, số nhân khẩu thuộc diện phải sơ tán, đồng thời chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, hậu cần thiết yếu.

Bão số 5 (Kajiki) gây mưa lớn và gió mạnh tại Hà Tĩnh, Quảng Trị - Ảnh 5.

Hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền trước ảnh hưởng của bão số 5

Quảng Trị: Nước lũ các sông lên nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng

Đến trưa 25-8, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại các sông ở Quảng Trị dâng cao khiến nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở vùng núi, hạ lưu.

Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, mực nước sông Ròon dâng cao

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ trưa 25-8 đến trưa 26-8 khu vực phía Bắc tỉnh này sẽ có mưa to đến rất to và có nơi có dông, khu vực phía Nam tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa khu vực phía Bắc tỉnh này phổ biến từ 100-220mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Nam phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều nay đến hết ngày 26-8, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Gianh có khả năng đạt báo động 2-3; sông Kiến Giang và sông Thạch Hãn ở mức báo động 2; các sông khác trên báo động 1.

Bão số 5 (Kajiki): Hà Tĩnh, Quảng Trị mưa trắng trời, nước sông dâng cao, gió bắt đầu mạnh lên - Ảnh 5.

Nước sông dâng cao, nhiều địa phương ở Quảng Trị có nguy cơ ngập lụt

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, khu vực đông dân cư hạ lưu, ngập cục bộ tại cầu tràn ở miền núi, úng ngập đô thị nơi thoát nước kém, cùng với lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc và các công trình đang thi công.

Đến trưa nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã sơ tán tại chỗ và tập trung hơn 1.600 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị, các hồ chứa hiện vận hành an toàn, dung tích đạt khoảng 55,5% so với thiết kế. Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đang kiểm tra, gia cố các công trình hồ, đập, đê kè, cập nhật phương án ứng phó thiên tai để chủ động xử lý tình huống khẩn cấp.

