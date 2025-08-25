Bão số 5 (Kajiki): Kinh hoàng cảnh sóng dữ cao hơn 3 m như "nuốt" cảng Hòn La

VIDEO: Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ khiến khu vực cảng biển Hòn La chao đảo trong sóng dữ cao hơn 5m - PV Hoàng Phúc thực hiện

Khoảng 16 giờ ngày 25-8, bão số 5 (Kajiki) chính thức đổ bộ vào khu vực cảng Hòn La (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) - đây là khu vực sát Đèo Ngang, giáp ranh với Hà Tĩnh - đã hứng trọn những cột sóng cao từ 3-4 m, liên tiếp dội ầm ầm vào bờ.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến cảnh tượng gió rít từng hồi kèm theo mưa lớn đã khiến những cột sóng trắng xóa trùm lên kè cảng rồi va đập cuồng nộ. Trên đường dẫn vào cảng, nước biển tràn qua nhiều đoạn, cây gãy đổ ngổn ngang, rác và bọt biển phủ loang lổ.

Biển động dữ dội, sóng liên tiếp tràn qua, đánh bật nhiều đoạn đường ven cảng.

Từng đợt sóng liên tiếp dội ầm ầm vào bờ cảng Hòn La, trắng xóa cả một vùng biển

Trong căn nhà nhỏ nép mình bên cảng Hòn La, chị Nguyễn Thị Hồng cùng cậu con trai đứng sát góc tường, ánh mắt nhìn ra biển đầy lo lắng .

"Từ gần 16 giờ, sóng bắt đầu dâng cao, mưa to, gió mỗi lúc một mạnh, chắc là bão đỗ bộ rồi. Bây giờ điện thì mất, sóng đánh sát mép nhà, từng đợt ập vào như muốn cuốn trôi. Tôi cùng con chuẩn bị chạy ngay đây..." - chị Hồng lo lắng nói.

Cột sóng như bức tường trắng xóa tràn qua bờ kè cảng Hòn La trong chiều tối 25-8.

Hình cảnh các lồng cá trên vùng biển Hòn La bị sóng đánh trôi

Không chỉ nhà dân, quán xá mà nhiều hộ nuôi cá lồng bè trước khu vực biển Hòn La cũng bị sóng dữ quét tan, nhiều bè cá trôi dạt trên biển. Ông Cao Thái - một ngư dân nuôi cá lồng trên biển Hòn La, thở dài: "Sóng trùm lên cả bè, chẳng kịp trở tay. Chỉ trong một giờ, 6 lồng cá của bà con địa phương bị đánh trôi hết, thiệt hại sơ sơ cũng hàng tỉ đồng. Nhiều hộ khác cũng mất trắng dù đã neo giữ cẩn thận. Nhưng bão to mà, biết làm sao được...(!) "

Người dân quanh cảng giờ chỉ còn cách thấp thỏm dõi theo biển động, chuẩn bị sẵn tinh thần rời nhà bất cứ lúc nào. "Lo lắng vì sóng dâng cao, chắc tôi cùng các anh em phải tìm nơi khác an toàn hơn" - một chủ quán hải sản ven biển, nói trong tiếng gió gào.

Theo chính quyền xã Phú Trạch, toàn bộ tàu thuyền của địa phương đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão vào. Lực lượng biên phòng, công an đang căng mình túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần.