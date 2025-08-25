HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thiệt hại ban đầu do bão số 5 (Kajiki) gây ra ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Bão số 5 quét qua Quảng Trị khiến 4 người bị thương, hơn 2.100 ha lúa ngập úng, nhiều tuyến đường miền núi sạt lở, chia cắt.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng căng biển cảnh báo “Nguy hiểm - đường ngập lụt” tại khu vực nước lũ dâng cao, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Chiều 25-8, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị - cho biết bão số 5 (Kajiki) đã gây nhiều thiệt hại bước đầu trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 4 người bị thương, một nhà dân bị tốc mái. Diện tích thủy sản thiệt hại khoảng 7 ha tại xã Tuyên Bình; hơn 2.100 ha lúa bị ngập úng, gãy đổ, tập trung nhiều tại các xã Hòa Trạch (523 ha), Bắc Trạch (275 ha), Tuyên Hóa (235 ha), Vĩnh Thủy (219 ha), Nam Ba Đồn (150 ha) và Hoàn Lão (100 ha).

Mưa lớn kèm gió mạnh cũng gây ra hàng loạt điểm sạt lở. Tại thôn Kim Lũ 2, xã Đồng Lê, tuyến đường giao thông nông thôn dài 20 m bị sạt lở sâu 3 m. Ở xã Thượng Trạch xuất hiện 2 điểm sạt lở lớn trên tuyến đường vào Bản 61 và bản Noòng Cũ. Ngoài ra, ngầm Khe Rung - bản Cà Roòng 1 ngập sâu 50 cm, chia cắt tạm thời giao thông.

Nhiều khu vực miền núi tiếp tục có nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn kéo dài. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy hiểm đối với người dân khi lưu thông qua các ngầm tràn, khe suối trong vùng.

Hiện nay, mực nước trên lưu vực sông Gianh đang dao động quanh mức báo động 1 và được dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ từ tối 25-8 đến ngày 26-8.

Để ứng phó với bão số 5, Quảng Trị đã tổ chức sơ tán 1.640 hộ với hơn 5.100 người dân đến nơi an toàn, chủ yếu tại các điểm cao ráo, kiên cố. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát thiệt hại, đồng thời triển khai phương án khắc phục sau bão.

(NLĐO) - Sóng lớn và gió mạnh do ảnh hưởng bão số 5 đã đánh trôi nhiều lồng bè nuôi cá của người dân trên vùng biển Hòn La (Quảng Trị).

(NLĐO) - Trưa 25-8, nước lũ các sông Quảng Trị lên nhanh, nguy cơ ngập lụt diện rộng. Tại Hà Tĩnh, mưa lớn kèm theo gió đang mạnh lên.

(NLĐO) - Hàng nghìn tàu thuyền Quảng Trị đã dồn về cảng Gianh, cửa Roòn và các bến neo đậu tránh bão số 5. Gió giật, sóng lớn khiến ngư dân căng mình giữ tàu.

bão số 5 người bị thương điểm sạt lở nước lũ dâng cao Quảng Trị thiệt hại
