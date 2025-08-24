HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 5 liên tục tăng cấp, lao nhanh vào miền Trung, có thể gây mưa lớn trên 700 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 5 tăng cường độ lên cấp 12, giật cấp 15 và dự báo còn có thể mạnh hơn, gây mưa lớn tới trên 700 mm.

Bão số 5 mạnh lên cấp 12, giật cấp 15

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng ngày 24-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ vĩ Bắc - 111,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Bão số 5 liên tục tăng cấp, lao nhanh vào miền Trung, có thể gây mưa lớn trên 700 mm - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 5. Ảnh:NCHMF

Tâm bão cách Nghệ An khoảng 660 km về phía Đông Đông Nam và cách Hà Tĩnh khoảng 640 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 4 giờ sáng ngày 25-8, tâm bão ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc - 107,8 độ kinh Đông, trên khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, cách Nghệ An khoảng 230 km và cách Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía Đông.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12-13, giật cấp 15 và còn có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,0 - 20,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 106,5 -114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, bao gồm khu vực phía Tây Bắc Biển Đông (trong đó có quần đảo Hoàng Sa), Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị - Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đảo Cồn Cỏ).

Đến 4 giờ sáng ngày 26-8, tâm bão ở vị trí 18,8 độ vĩ Bắc - 103,7 độ kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 15-20 km/giờ và bắt đầu suy yếu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm giới hạn từ vĩ tuyến 16,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai gồm: cấp 3 đối với Vịnh Bắc Bộ và vùng biển Nam Quảng Trị - Thừa Thiên Huế; cấp 4 đối với vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị.

Đến 16 giờ chiều ngày 26-8, tâm bão ở vị trí 19,2 độ vĩ Bắc – 101,8 độ kinh Đông, trên đất liền khu vực Thượng Lào. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 16,5-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 105,5 độ Kinh Đông.

Sóng biển cao tới 9 m và gây mưa có nơi trên 700 mm

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng biển cao từ 5–7 m, vùng gần tâm bão có sóng cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều ngày 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh dần lên cấp 6–8, sau tăng lên cấp 9-10; vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão có sóng cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24-8, Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Riêng phía Nam Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Nước dâng do bão và nguy cơ ngập lụt ven biển: Ven biển từ Ninh Bình đến Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5 m. Mực nước dự kiến tại một số trạm: Sầm Sơn (Thanh Hóa) cao 3,3-3,8 m, Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,5-4 m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,5-3 m, và Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2 m. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp ven biển, cửa sông và các đảo từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị.

Thời tiết trên biển và ven bờ trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tất cả các phương tiện và công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu vận tải, tàu cá, lồng bè nuôi trồng thủy sản, đê kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; khu vực ven biển có thể bị ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm 24-8, đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Đặc biệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nguy cơ cao xuất hiện mưa lớn cực đoan với lượng trên 200 mm/3 giờ.

