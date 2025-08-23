Tối ngày 23-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5.



Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5

- Phóng viên: Thưa ông, có những điểm đặc biệt gì cần phải chú ý về cơn bão số 5 được nhận định rất mạnh này?



+ Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Chúng tôi nhận định đây là một cơn bão tương đối đặc biệt hiện nay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Tính đến chiều nay 23-8, bão số 5 đã tăng đến hai cấp so với sáng nay và dự báo còn tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 36 giờ tới.

Theo các dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, khả năng cơn bão số 5 này có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16. Cá biệt có mô hình cho mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào gần bờ của nước ta.

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh; và bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri tháng 10-2017 cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của cơn bão số 5, đó là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Nâng cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 5 lên cấp rất nguy hiểm