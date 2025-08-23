HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 có thể giật cấp 15, 16 và thậm chí mạnh hơn, nguy hiểm không kém bão Yagi

Thùy Linh

(NLĐO) - Cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế nhận định khả năng cơn bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16, thậm chí mạnh hơn.

Tối ngày 23-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5

- Phóng viên: Thưa ông, có những điểm đặc biệt gì cần phải chú ý về cơn bão số 5 được nhận định rất mạnh này?

+ Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Chúng tôi nhận định đây là một cơn bão tương đối đặc biệt hiện nay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Tính đến chiều nay 23-8, bão số 5 đã tăng đến hai cấp so với sáng nay và dự báo còn tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 36 giờ tới.

Theo các dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, khả năng cơn bão số 5 này có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16. Cá biệt có mô hình cho mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào gần bờ của nước ta.

Về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 5, chúng tôi đánh giá là không kém cơn bão Yagi về gió mạnh; và bằng, thậm chí là còn cao hơn, mạnh hơn so với cơn bão Doksuri tháng 10-2017 cũng có hướng di chuyển và tác động tương tự vào khu vực tác động hiện nay của cơn bão số 5, đó là khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Nâng cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 5 lên cấp rất nguy hiểm

- Vậy, cơ quan khí tượng có khuyến cáo gì tới người dân để chủ động ứng phó?

+ Trước tình hình tác động nguy hiểm của cơn bão số 5, chiều nay, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đây là mức cấp độ rủi ro thiên tai rất nguy hiểm, mức tác động có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý công tác ứng phó theo các chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương, tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, dự báo từ khoảng đêm ngày 24-8 sẽ xuất hiện một đợt mưa rất lớn ở khu vực Bắc Trung Bộ và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, với lượng mưa khu vực vùng tâm, trọng tâm của bão cục bộ có thể lên đến 600 mm.

Lượng mưa lần này không chỉ tập trung ở khu vực ven biển mà còn bao phủ cả khu vực phía Tây, vùng phía Tây.

Điều này sẽ rất nguy hiểm, xảy ra nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, không chỉ trong thời điểm diễn ra bão, mà ảnh hưởng trước, trong và thậm chí là sau một, hai ngày khi bão đã tan.

Bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa 175 km

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19 giờ chiều nay 23-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc - 113,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Tin liên quan

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

Bão số 5 giật cấp 15 đổ bộ vào đâu ở miền Trung và khi nào?

(NLĐO) - Chuyên gia thời tiết chiều 23-8 đã đưa ra dự báo trong vòng 48 giờ tới, bão số 5 - bão Kajiki sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Đà Nẵng khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5

(NLĐO) - Đà Nẵng ra công điện khẩn, yêu cầu toàn bộ lực lượng và địa phương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 Kajiki.

bão số 5 tin bão mới nhất bão số 5 Kajiki dự báo bão số 5 cường độ bão số 5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo