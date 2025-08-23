Tối ngày 23-8, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 5.
- Phóng viên: Thưa ông, có những điểm đặc biệt gì cần phải chú ý về cơn bão số 5 được nhận định rất mạnh này?
+ Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Chúng tôi nhận định đây là một cơn bão tương đối đặc biệt hiện nay trên khu vực Biển Đông, có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rất rộng. Tính đến chiều nay 23-8, bão số 5 đã tăng đến hai cấp so với sáng nay và dự báo còn tiếp tục tăng cấp trong 24 đến 36 giờ tới.
Theo các dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam cũng như quốc tế, khả năng cơn bão số 5 này có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16. Cá biệt có mô hình cho mức cực đoan hơn, mạnh hơn khi di chuyển vào gần bờ của nước ta.
Nâng cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 5 lên cấp rất nguy hiểm- Vậy, cơ quan khí tượng có khuyến cáo gì tới người dân để chủ động ứng phó?
+ Trước tình hình tác động nguy hiểm của cơn bão số 5, chiều nay, cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến TP Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
Đây là mức cấp độ rủi ro thiên tai rất nguy hiểm, mức tác động có thể gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.
Chính vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần hết sức chú ý công tác ứng phó theo các chỉ đạo của Thủ tướng và các cấp chính quyền địa phương, tuyệt đối không được ra khơi trong thời điểm hiện nay.
Lượng mưa lần này không chỉ tập trung ở khu vực ven biển mà còn bao phủ cả khu vực phía Tây, vùng phía Tây.
Điều này sẽ rất nguy hiểm, xảy ra nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất, không chỉ trong thời điểm diễn ra bão, mà ảnh hưởng trước, trong và thậm chí là sau một, hai ngày khi bão đã tan.
Bão số 5 cách đặc khu Hoàng Sa 175 km
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19 giờ chiều nay 23-8, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc - 113,7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 175 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10 (89-102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.
