Thời sự

Ứng phó với bão số 5: Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Nhằm đảm bảo an toàn cho ngư dân trước cơn bão số 5, tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành lệnh cấm biển từ 18 giờ ngày 23-8.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đến 17 giờ ngày 23-8, đơn vị này đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 3.984 phương tiện/10.994 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động phòng tránh. Tổng số tàu thuyền đang neo đậu tại các bến bãi (không ra khơi): 3.919 phương tiện/10.763 lao động.

Ứng phó với bão số 5: Hà Tĩnh ban hành lệnh cấm biển- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cùng người dân gia cố thuyền trong Cảng cá Cửa sót trước cơn bão số 5

Tổng số phương tiện đang hoạt động trên biển là 65 phương tiện/231 lao động, trong đó số phương tiện đã liên lạc được 49 phương tiện/145 lao động, số phương tiện chưa liên lạc được 16 phương tiện/86 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện lệnh cấm biển dự kiến lúc 18 giờ ngày 23-8-2025. Hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các khu neo đậu an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có công điện yêu cầu các xã, phường khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai trên địa bàn theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản của nhân dân trước bão số 5.

Tổ chức di dời dân tại các vùng cửa sông, ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão đến nơi an toàn và có phương án đảm bảo an ninh, trật tự và các nhu cầu thiết yếu để người dân tránh trú.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn cho Nhân dân chằng chống nhà cửa, nhà xưởng, bảo vệ an toàn các cơ sở nuôi trồng thủy, hải sản, chủ động di dời tài sản, gia súc, gia cầm tránh ngập, lụt; chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 5 đặc biệt nguy hiểm

Thủ tướng yêu cầu khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 5 đặc biệt nguy hiểm

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 143 ngày 23-8 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5.

Bão số 5 có thể giật cấp 15, 16 và thậm chí mạnh hơn, nguy hiểm không kém bão Yagi

(NLĐO) - Cơ quan khí tượng Việt Nam và quốc tế nhận định khả năng cơn bão số 5 có thể đạt cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15, 16, thậm chí mạnh hơn.

Bão số 5: Quảng Trị cấm biển, huy động 1.000 bộ đội biên phòng sẵn sàng ứng phó

(NLĐO) - Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24-8, huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ứng phó khi bão số 5 (Kajiki) dự kiến ảnh hưởng trực tiếp.

