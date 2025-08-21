Lễ tổng kết "Phim ngắn Việt Nam 2025" - Bùng nổ vinh quang

Báo Thanh Niên trao giải cuộc thi "Phim ngắn Vietnamese 2025"

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi "Phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2025" do báo Báo Thanh Niên cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và Sandisk Việt Nam tổ chức, đã diễn ra chiều 21-8 tại TP HCM.

Cuộc thi diễn ra trong gần 2 tháng (23.5.2025 - 15.7.2025), từ 128 phim ngắn gửi về với 114 phim hợp lệ và 63 phim được chọn đăng trên Báo Thanh Niên Online, Ban giám khảo vòng sơ khảo đã làm việc nghiêm túc để chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo.

Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên có thêm hạng mục: phim tài liệu, nhận được rất nhiều sự hưởng ứng tham gia từ các nhà làm phim trẻ.

Kết quả cuộc thi: Bất ngờ, kịch tính, và căng thẳng!

- Phim ngắn viral nhất: "Happiness Card: Lời mời từ bóng tối" (đạo diễn và biên kịch: Chu Diệu Linh) Bộ phim theo chân một nữ nhà văn trẻ, chịu áp lực từ thành công của cuốn sách đầu tiên đã tìm đến một bộ bài ma thuật để thoát khỏi sự bế tắc và tuyệt vọng trong việc hoàn thành bản thảo cuốn sách mới. Tuy nhiên, mỗi phép màu đều phải trả giá.

- Phim ngắn sáng tạo nhất: "Con cá nhỏ" (đạo diễn và biên kịch: Đào Hoàng Duy). Bộ phim khai thác dưới góc nhìn của một con cá. Với chú cá cảnh nhỏ bé, tự do là giấc mơ xa xỉ.

Cứ tưởng ngày 23 tháng Chạp sẽ là khởi đầu cho cuộc đời mới, khi nó được chọn làm cá tiễn ông Công ông Táo. Nhưng trớ trêu thay, sau mỗi lần được "phóng thích", lại là một lần bị bắt lại. Qua đó, bộ phim muốn gửi tới thông điệp "Đừng để lòng tốt vô tình trở thành bi kịch của những sinh linh khác"TƯỞNG

- Phim tài liệu xuất sắc nhất: "Giày gió" (đạo diễn: Trần Vũ Linh, biên kịch: Trần Phương Vũ). Bộ phim là câu chuyện cảm động về công việc của những người đóng giày giày và số phận của những người mắc bệnh phong đang được điều trị tại Bệnh viện da liễu Trung ương Quy Hoà, TP. Quy Nhơn, Gia Lai.

- Phim ngắn xuất sắc nhất: "Mầm nhớ" (đạo diễn và biên kịch: Bùi Đức Anh). Bộ phim là câu chuyện về những thách thức trong việc chăm sóc người mẹ đang mắc bệnh Alzheimer, Tuấn phải học cách cân bằng và chấp nhận với người mẹ lẩm cẩm của mình.

Khi những ký ức trở thành bối cảnh cho một cuộc xung đột cảm xúc sâu sắc và một cuộc đấu tranh chân thành để kết nối. Ký ức cũng giống như mầm cây, hãy gieo hạt, chăm sóc, giữ gìn để nó nảy nở, hãy cố gắng tạo thật nhiều ký ức đẹp bên cạnh những người thân yêu để mọi khoảnh khắc không phải sự tiếc nuối, không phải câu "giá như".

Giải cá nhân: Bứt phá và chinh phục!

-Diễn viên nữ xuất sắc nhất: La Nguyễn Quí Anh trong phim "Trên đầu tủ, dưới chậu cây, cất trong lòng" (đạo diễn: Lý Vũ Bằng, Đinh Thành Đạt và biên kịch: Nguyễn Thanh Vy). Bộ phim là một câu chuyện tình yêu vượt thời gian, kết nối hai thế giới qua một chiếc gương bí ẩn với thông điệp "Tình yêu luôn sẽ liên kết chúng ta dù là không gian hoặc thời gian"

-Diễn viên nam xuất sắc nhất: Nguyễn Vũ trong phim "Mầm nhớ" (đạo diễn và biên kịch: Bùi Đức Anh)

-Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất: quay phim Đinh Minh Hải của phim "Gửi mẹ của mẹ" (đạo diễn và biên kịch: Hiếu Ađi). Bộ phim theo chân Vũ, khi quyết định rời quê lên thành phố, Vũ trải qua một ngày lạ thường nhưng cũng quen thuộc.

Khi ranh giới giữa ảo ảnh, hồi ức và hiện thực dần trở nên mong manh cũng là lúc Vũ phải đối mặt với sự thật về bà ngoại, người mà cậu đã làm lạc mất. Thông điệp phim muốn truyền tải về thời gian, về gia đình, về những gì chúng ta nếu không trân trọng ở thực tại thì có thể nó sẽ không bao giờ quay trở lại.

-Biên kịch xuất sắc nhất: biên kịch Hồ Minh Hiệu của phim "Điều ngọt ngào ở lại" (đạo diễn Thái Bảo Long, biên kịch Hồ Minh Hiệu). Bộ phim là một thước phim mộc mạc mà sâu lắng, nơi chuyến xe cuối của ông Kiên không chỉ lướt qua những cảnh đẹp Đà Nẵng mà còn chở trọn những tâm sự về sự hy sinh lặng thầm và tình thương ấm áp của một người cha.

Trong những khoảnh khắc giản dị, ta nhận ra rằng hãy trân trọng từng phút giây bên người thân yêu, bởi yêu thương và sự kết nối chân thành là những điều ngọt ngào nhất, mãi khắc sâu trong tim.

-Đạo diễn xuất sắc nhất: đạo diễn Bùi Đức Anh của phim "Mầm nhớ".

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo chung khảo gồm: TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng giám khảo; Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng; NSX, Đạo diễn Lý Hải; NSX, Diễn viên Thu Trang; NSX Bùi Quang Minh (Minh Beta) và Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, các tác phẩm năm nay đa dạng về đề tài và phong cách, từ những câu chuyện nhân văn, phản ánh đời sống xã hội cho đến các thử nghiệm điện ảnh táo bạo.

Đặc biệt, nhiều bộ phim đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ cách kể chuyện sáng tạo, kỹ thuật quay dựng chỉn chu và thông điệp sâu sắc, cho thấy tiềm năng và tâm huyết của một thế hệ làm phim mới.