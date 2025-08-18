Rộng mở cơ hội xuất ngoại đóng phim

Đoàn làm phim "Cô dâu ma" vừa tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm tại TP HCM. Trong phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan này, diễn viên Rima Thanh Vy vào vai nữ chính.

Nhiều phim hợp tác

Sản phẩm hợp tác giữa Việt Nam và nước ngoài ngày càng nhiều, mở ra cơ hội xuất ngoại đóng phim cho không ít diễn viên trong nước.

Trong phim "Cô dâu ma", Rima Thanh Vy đóng vai Yến, một cô gái Việt Nam được người đàn ông giàu có tên Bank (JJ Krissanapoom đóng) ở Chiang Mai - Thái Lan cưới. Tại xứ người, cô đã gặp nhiều hiện tượng kỳ bí cùng bí mật ẩn giấu của gia đình chồng.

Đây là lần đầu tiên Rima Thanh Vy hợp tác với ê-kíp làm phim nước ngoài. Cô chỉ có một tháng để học lời thoại bằng tiếng Thái Lan theo kiểu "đốt giai đoạn". Từng lời thoại được phiên âm rõ ràng, có giáo viên hướng dẫn ngữ điệu, nhấn nhá chi tiết cho đến khi cô nói đúng và tự nhiên.

Rima Thanh Vy trong phim hợp tác “Cô dâu ma”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Bạn diễn JJ Krissanapoom tỏ ra thân thiện, anh tranh thủ lúc không có cảnh quay để chủ động dạy thêm Rima Thanh Vy cách phát âm tiếng Thái Lan. Nhờ thế, cô tiến bộ khá nhanh và tạo được sự thân quen, gần gũi cần thiết với bạn diễn người nước ngoài.

Rima Thanh Vy tiết lộ: "Nhờ vai diễn trong "Cô dâu ma", tôi đã được một đoàn phim Hàn Quốc để ý và mời đóng phim. Thế là tôi lại phải học kiểu "đốt giai đoạn" với tiếng Hàn. Đoàn phim Hàn Quốc yêu cầu diễn viên khi diễn cảm xúc không cử động mặt, chỉ thể hiện bằng ánh mắt. Tôi phải tiết chế rất nhiều trong cách diễn để đáp ứng yêu cầu của họ".

Rima Thanh Vy cũng vừa được mời tham gia đóng phim ở Hồng Kông (Trung Quốc) trong một tác phẩm thể loại hành động, khi có lịch diễn cụ thể là cô sẽ lên đường. Chưa hết, Rima Thanh Vy cũng đang trong giai đoạn thảo luận, trao đổi về một vài dự án phim ở nước ngoài. Cô mong muốn bạn bè quốc tế có cái nhìn tích cực về diễn viên Việt Nam.

Ngoài Rima Thanh Vy, các diễn viên Jun Vũ và Công Dương với ngoại hình đẹp, có khả năng nói tốt nhiều ngôn ngữ cũng sẵn sàng xuất ngoại đóng phim ngay khi có cơ hội. Trong đó, Công Dương mang hai dòng máu Việt Nam - Thái Lan. Không chỉ lưu loát tiếng Thái Lan, anh còn có khả năng nói tốt tiếng Anh, tiếng Pháp.

Trước đó, diễn viên Tuấn Trần đã nhận vai Hoan trong phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc "Mang mẹ đi bỏ". Anh nhận xét: "Việt Nam có nhiều diễn viên giỏi, có thể tham gia và thể hiện tốt các phim nước ngoài. Họ thường rất tập trung, nghiêm túc trên trường quay".

Ngoài các phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, Việt Nam - Thái Lan, một số diễn viên Việt Nam còn tham gia phim hợp tác với Đài Loan (Trung Quốc) - như phẩm dài tập "Bác sĩ tha hương" (tên gốc: Hóa ngoại chi y), Liên Bỉnh Phát đóng nam chính; hợp tác với Ấn Độ - phim "Love in Vietnam", Khả Ngân đóng nữ chính... Diễn viên Việt Nam được tạo cơ hội tiến dần ra thế giới để gầy dựng tên tuổi.

Nghiêm túc, chuyên nghiệp

Tham gia đóng phim ở nước ngoài là một hành trình không đơn giản. Diễn viên phải chuẩn bị nhiều kỹ năng để khi đoàn phim cần là đáp ứng ngay mà không tốn thêm thời gian rèn luyện, đào tạo.

Nam diễn viên Công Dương bộc bạch: "Tôi là người hay đùa trên trường quay để chọc cười mọi người. Thế nhưng, khi làm việc với đoàn phim nước ngoài, tôi phải tiết chế hết mức để không ảnh hưởng đến hình ảnh con người và đất nước Việt Nam. Chúng tôi phải thể hiện là những diễn viên yêu nghề, nghiêm túc, chuyên nghiệp trước bạn bè quốc tế".

Theo nữ diễn viên Rima Thanh Vy, ngoài ngôn ngữ, cô còn phải tìm hiểu kỹ phong tục, tập quán của đất nước mà mình sẽ đến đóng phim.

Trong khi đó, diễn viên Liên Bỉnh Phát cho rằng diễn viên Việt Nam khi có cơ hội ra nước ngoài đóng phim cần chuẩn bị kỹ về ngoại ngữ, kỹ năng diễn xuất và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Ngoài ra, họ cần phải xây dựng hình ảnh cá nhân, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ thông qua các liên hoan phim quốc tế, sẵn sàng thử thách bản thân khi có cơ hội.

"Tôi nghĩ diễn viên Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển khi tham gia phim nước ngoài. Những năm gần đây, điện ảnh Việt dần được chú ý và nhiều diễn viên cũng có cơ hội tham gia các dự án phim nước ngoài. Ngoài kỹ năng diễn xuất và ngoại ngữ, khả năng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế cũng rất quan trọng. Tôi tin rằng nếu chuẩn bị tốt và có cơ hội phù hợp, diễn viên Việt Nam hoàn toàn có thể ghi dấu ấn trên bản đồ điện ảnh thế giới" - diễn viên Liên Bỉnh Phát nhấn mạnh.

Theo những người trong cuộc, làm việc với ê-kíp phim nước ngoài giúp diễn viên Việt Nam trau dồi thêm nhiều kỹ năng chuyên môn. Việc họ tham gia đóng phim nước ngoài cũng là cách giúp điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.



