Trâm Anh và Trần Kim Hải tái ngộ trong "Nhà hai chủ"

Lý giải về tên phim, đạo diễn Trần Duy Linh cho biết: "Nội dung xuyên suốt của phim là ranh giới với hai năng lượng song song. Đó là năng lượng giữa sinh - tử, giữa con người và các thế lực siêu hình, giữa những nỗi sợ về tâm linh và sức mạnh nội tại, giữa đức tin và tín ngưỡng".

Một cảnh trong phim “Nhà hai chủ”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Diễn viên Trâm Anh và Trần Kim Hải từng tham gia phim "Lật mặt 7: Một điều ước" lần này tái hợp trong "Nhà hai chủ". Truyện phim kể về Mai (Trâm Anh đóng) đã nhận lời cảnh báo từ người hàng xóm nhưng vẫn phớt lờ và cùng gia đình dọn về sinh sống trong ngôi nhà mà theo môi giới là "rẻ như cho". Để rồi sau đó, gia đình cô phải đối mặt những hiện tượng quỷ dị, kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà của mình.

Phim còn có sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Kim Phương, Tạ Lâm…