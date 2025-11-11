Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an

Yến Anh

(NLĐO)- "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới", tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu. nhận giải nhất cuộc thi do Hội Nhà văn và Bộ Công an tổ chức.

Chiều 11-11, Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V, giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Tiểu thuyết đầu tiên về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an - Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ trao giải

Ở hạng mục tiểu thuyết, giải A cuộc thi được trao cho nhà văn Dương Bình Nguyên với tiểu thuyết "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới", một tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác đề tài tội phạm dữ liệu, mở ra hướng đi mới cho văn học đề tài công an trong thời đại số; "Đối mặt" của tác giả Phạm Quang Long và "Chiều qua thị trấn" của tác giả Nguyễn Thu Hằng đến từ Hải Phòng.

Tác phẩm "Cỏ xanh đời thép" của nhà văn Tống Phước Bảo được trao giải A thể loại truyện ký.

Trải qua ba năm phát động, cuộc thi đã thu hút 132 tác giả với 140 tác phẩm, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết quy mô lớn. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng văn học công an, từ mô tả chiến công, điều tra hình sự đến những suy tư đạo đức, tâm lý và công nghệ trong đời sống con người hiện đại.

Tiểu thuyết đầu tiên về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an - Ảnh 2.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều trao Giải A cho các tác giả

Phát biểu tổng kết, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc NXB Công an Nhân dân nhấn mạnh: "Thông qua cuộc thi, các nhà văn khai thác nhiều hơn, hiệu quả hơn. Nhiều chiến công, nhiều hồ sơ được giải mật, chưa từng được phản ánh trong văn học, nay đã được các tác giả tiếp cận".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đánh giá đây là cuộc thi rất thành công. "Có lẽ vì Bộ Công an đặc biệt quan tâm và các tác giả viết nhân kỷ niệm 80 năm CAND cũng nghĩ về nhiều điều. Chính vì thế, cuộc thi thành công cả về đề tài, ý tưởng, độ sâu sắc, thông điệp và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm nữa" - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định.

Theo ông, sự thành công này không chỉ đến từ khối lượng bản thảo đồ sộ, mà còn bởi thái độ nghiêm cẩn của người viết khi bước vào "địa hạt linh thiêng", nơi văn chương gặp gỡ lịch sử, lòng trung thành, và những hy sinh thầm lặng.

Tiểu thuyết đầu tiên về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an - Ảnh 3.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đánh giá đây là cuộc thi rất thành công

"Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới" được đánh giá là một tiểu thuyết có thi pháp mới, vừa kế thừa tinh thần hiện thực - triết lý của văn học truyền thống, vừa mạnh dạn thử nghiệm thi pháp hiện đại, với kết cấu montage điện ảnh, giọng kể pha trộn giữa điều tra và trữ tình, tác phẩm mở ra một không gian vừa thơ vừa lạnh, vừa nhân bản vừa rợn ngợp bởi chân lý được phơi bày.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới" là tiểu thuyết "khác biệt, mới mẻ và đột phá". Ông nhận định tác phẩm của Dương Bình Nguyên mở ra một không gian khác, cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Truyện không đi theo trật tự tuyến tính, mà phân mảnh, rời rạc, phá vỡ hệ thống cốt truyện truyền thống.

Dương Bình Nguyên (tên thật: Dương Văn Toàn) từng là một trong những cây bút được yêu mến đầu thập niên 2000 với các tập truyện "Làng nhan sắc", "Về lại thiên đường", "Hoa ẩn hương", "Giày đỏ", "Chuyện tình Paris".

Tiểu thuyết đầu tiên về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an - Ảnh 4.

Sau quãng lặng 15 năm, anh trở lại với một giọng văn hoàn toàn mới, sắc lạnh hơn, từng trải hơn, và thấm đẫm chiều sâu nhân sinh. Từ người viết về tuổi trẻ và ký ức, anh trở thành người kể chuyện về con người trong thế giới dữ liệu, phản chiếu những xung đột đạo đức và nỗi cô đơn của thời đại công nghệ. Sự trở lại này không chỉ là một dấu mốc cá nhân, mà còn là tín hiệu cho sự chuyển mình của cả một thế hệ nhà văn công an trước thách thức mới của văn học đương đại.

Tác giả tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, hiện mang quân hàm Thượng tá, Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Bộ Công an.

Tin liên quan

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

Ra mắt ba tiểu thuyết của Tô Hoài

(NLĐO) - Kỷ niệm 105 năm ngày sinh nhà văn Tô Hoài, NXB Kim Đồng giới thiệu đến độc giả 3 tiểu thuyết: "Kẻ cướp bến Bỏi", "Mẹ mìn bố mìn" và "Những ngõ phố".

công an tiểu thuyết Dương Bình Nguyên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo