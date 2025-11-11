Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu đoạt giải nhất cuộc thi của Hội Nhà văn và Bộ Công an

Chiều 11-11, Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ V, giai đoạn 2022 - 2025. Tham dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ trao giải

Ở hạng mục tiểu thuyết, giải A cuộc thi được trao cho nhà văn Dương Bình Nguyên với tiểu thuyết "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới", một tác phẩm được đánh giá là một trong những tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác đề tài tội phạm dữ liệu, mở ra hướng đi mới cho văn học đề tài công an trong thời đại số; "Đối mặt" của tác giả Phạm Quang Long và "Chiều qua thị trấn" của tác giả Nguyễn Thu Hằng đến từ Hải Phòng.



Tác phẩm "Cỏ xanh đời thép" của nhà văn Tống Phước Bảo được trao giải A thể loại truyện ký.

Trải qua ba năm phát động, cuộc thi đã thu hút 132 tác giả với 140 tác phẩm, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết quy mô lớn. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của dòng văn học công an, từ mô tả chiến công, điều tra hình sự đến những suy tư đạo đức, tâm lý và công nghệ trong đời sống con người hiện đại.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều trao Giải A cho các tác giả

Phát biểu tổng kết, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc NXB Công an Nhân dân nhấn mạnh: "Thông qua cuộc thi, các nhà văn khai thác nhiều hơn, hiệu quả hơn. Nhiều chiến công, nhiều hồ sơ được giải mật, chưa từng được phản ánh trong văn học, nay đã được các tác giả tiếp cận".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đánh giá đây là cuộc thi rất thành công. "Có lẽ vì Bộ Công an đặc biệt quan tâm và các tác giả viết nhân kỷ niệm 80 năm CAND cũng nghĩ về nhiều điều. Chính vì thế, cuộc thi thành công cả về đề tài, ý tưởng, độ sâu sắc, thông điệp và chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm nữa" - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định.

Theo ông, sự thành công này không chỉ đến từ khối lượng bản thảo đồ sộ, mà còn bởi thái độ nghiêm cẩn của người viết khi bước vào "địa hạt linh thiêng", nơi văn chương gặp gỡ lịch sử, lòng trung thành, và những hy sinh thầm lặng.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đánh giá đây là cuộc thi rất thành công

"Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới" được đánh giá là một tiểu thuyết có thi pháp mới, vừa kế thừa tinh thần hiện thực - triết lý của văn học truyền thống, vừa mạnh dạn thử nghiệm thi pháp hiện đại, với kết cấu montage điện ảnh, giọng kể pha trộn giữa điều tra và trữ tình, tác phẩm mở ra một không gian vừa thơ vừa lạnh, vừa nhân bản vừa rợn ngợp bởi chân lý được phơi bày.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới" là tiểu thuyết "khác biệt, mới mẻ và đột phá". Ông nhận định tác phẩm của Dương Bình Nguyên mở ra một không gian khác, cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Truyện không đi theo trật tự tuyến tính, mà phân mảnh, rời rạc, phá vỡ hệ thống cốt truyện truyền thống.