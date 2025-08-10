HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã

Nguyễn Hưởng - Hải Anh

(NLĐO)- Trong chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng.

Sáng nay 10-8, Công an TP Hà Nội tổ chức "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 1.

Gần 3.000 cán bộ chiến sĩ và 245 xe cơ giới chuyên dụng tham gia buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh chương trình Ngày hội Vì Thủ đô bình yên hôm nay nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô; là dịp để cùng nhau nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết, sức mạnh chính trị tinh thần to lớn của các tầng lớp nhân dân Thủ đô đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Công an TP Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự trên địa bàn Thủ đô; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tất các các lĩnh vực; giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân Thủ đô, xứng đáng là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 2.

Nhiều xe đặc chủng được huy động tham gia diễu hành

Với chủ đề "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng", mở đầu chương trình ngày hội là phần duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 3.

Nhiều khối đại diện cho các lực lượng

Cùng với đó là các khối biểu diễn võ thuật Công an nhân dân với trình độ, kỹ thuật cao, thể hiện năng lực tác chiến toàn diện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của Công an TP Hà Nội. 

Chương trình không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần dân của lực lượng Công an Thủ đô mà còn phô diễn sức mạnh tổng hợp, khẳng định sự chính quy, tinh nhuệ và hiện đại của Công an Hà Nội trong thời đại mới, xứng đáng với vị thế là "lá chắn thép", "thanh bảo kiếm" bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 4.

Rất đông người dân có mặt được chiêm ngưỡng những dòng xe đặc chủng của lực lượng Công an Thủ đô

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 5.

Một nội dung được người dân đặc biệt hứng thú đó là tình huống giả định Công an Hà Nội vây bắt, xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 6.

Nhóm đối tượng đi xe máy "kẹp" 3, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng tốc độ cao, đồng thời mang theo hung khí là dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao...

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 7.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 8.

Lực lượng CSGT và CSCĐ cùng xe chuyên dụng chặn đầu các đối tượng. Khi bị vây bắt, nhóm thanh thiếu niên chống trả quyết liệt.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 9.

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 10.

Nữ chiến sĩ CSGT quật ngã "báo thủ"

"Báo thủ" náo loạn, bị nữ CSGT kẹp cổ quật ngã- Ảnh 11.

Màn trình diễn được đông đảo người dân thích thú

Tin liên quan

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm

Kỵ binh diễu hành trong Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 rực rỡ bên hồ Gươm

(NLĐO)- Các đoàn nhạc tham gia Nhạc hội Cảnh sát Thế giới 2025 lần lượt diễu hành và trình diễn quanh hồ Gươm, vừa uy nghiêm vừa rực rỡ sắc màu.

TP HCM: Khai mạc chương trình Vinh quang Công an nhân dân

(NLĐO)- Bên cạnh các màn trình diễn hấp dẫn, chương trình cũng tổ chức cho nhân dân tham gia trải nghiệm thực tế.

Ngắm những "bông hồng thép" thuộc Công an nhân dân duyên dáng trong tà áo dài bên hồ Gươm

(NLĐO)- Lễ hội áo dài Duyên dáng Phụ nữ Công an nhân dân nhằm tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của tà áo dài, góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam

công an Ngày hội vì Thủ đô bình yên công an hà nội cảnh sát
