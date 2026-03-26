Kinh tế

Bảo Tín Minh Châu nói lý do tạm ngừng giao dịch, thông báo thời gian mở cửa trở lại

Thùy Linh

(NLĐO) - Bảo Tín Minh Châu xác nhận việc tạm dừng giao dịch nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Đêm 25-3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu phát đi thông báo cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng sẽ mở cửa và phục vụ khách hàng trở lại từ 12 giờ ngày hôm nay 26-3, đồng thời tiếp tục đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác cũng như người lao động.

Bảo Tín Minh Châu nói lý do tạm ngừng giao dịch, thông báo thời gian mở cửa trở lại - Ảnh 1.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông đóng cửa chiều ngày 25-3

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh một số cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đã tạm ngừng giao dịch từ chiều 25-3. Đại diện doanh nghiệp xác nhận việc tạm dừng diễn ra trong thời gian ngắn nhằm phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Lý do Bảo Tín Minh Châu tạm dừng giao dịch

"Trên tinh thần minh bạch và thấu hiểu những lo lắng của khách hàng, Bảo Tín Minh Châu xin thông tin rõ một số cửa hàng đã tạm dừng giao dịch trong chiều 25-3 để phục vụ công tác xác minh của cơ quan chức năng"- thông báo của doanh nghiệp cho biết.

Theo Bảo Tín Minh Châu, với gần 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc đá quý, doanh nghiệp luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Công ty nói các sản phẩm được cung cấp ra thị trường đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng - những yếu tố cốt lõi quyết định giá trị sản phẩm.

"Trong bất kỳ trường hợp nào, khách hàng có thể yên tâm về giá trị tài sản đã và đang giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu"- doanh nghiệp này nêu trong thông báo.

Doanh nghiệp cũng khuyến nghị khách hàng theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của Bảo Tín Minh Châu, đồng thời thận trọng với các nội dung chưa được kiểm chứng lan truyền trên mạng xã hội. Các thông tin liên quan sẽ được cập nhật kịp thời qua hệ thống truyền thông chính thức của công ty.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đều tạm ngừng giao dịch, nhiều khách hàng phải quay về.

Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày 25-3, cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại số 29 phố Trần Nhân Tông ngừng đón khách. Tại khu vực xung quanh, nhiều người dân tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến lực lượng công an liên tục ra vào bên trong cơ sở.

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh thế nào, ông chủ đứng sau là ai?

Bảo Tín Minh Châu kinh doanh thế nào, ông chủ đứng sau là ai?

(NLĐO) - Sau nhiều năm kinh doanh vàng, đầu năm 2026, Bảo Tín Minh Châu đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là bất động sản.

Cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu đột ngột đóng cửa, lực lượng chức năng xuất hiện

(NLĐO) - Đầu giờ chiều ngày 25-3, các cơ sở của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội đều tạm ngừng giao dịch.

Sáng 18-3, Công ty SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu bán vàng miếng SJC 183 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn ổn định nhưng vẫn cao hơn giá thế giới tới 24 triệu đồng/lượng.

