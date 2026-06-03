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Lao động Công đoàn - Công nhân

Bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

Văn Duẩn

(NLĐO) - Việc Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ chính, cốt lõi.

Chiều 3-6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên làm việc thứ 2 và các đại biểu tập trung thảo luận tại 5 Trung tâm. 

Bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - và bà Trần Thị Thanh Hà - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn - chủ trì thảo luận. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại trung tâm thảo luận số 1, hơn 150 đại biểu cùng trao đổi về chủ đề "Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động", dưới sự chủ trì của ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ông Hiểu nhấn mạnh việc đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ chính, cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Các bài tham luận gửi về và tham luận trực tiếp tại Trung tâm thảo luận số 1 đều khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn - Ảnh 2.

Ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ðiện Stanley Việt Nam - tham luận. Ảnh: Hải Nguyễn

Từ kinh nghiệm đối thoại và thương lượng tập thể nhằm mang lại quyền lợi cho người lao động tại công đoàn cơ sở, ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Ðiện Stanley Việt Nam - chia sẻ trong quá trình hoạt động, luôn xác định rõ quan điểm Công đoàn không đứng về phía riêng ai, mà luôn hướng tới lợi ích chung vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính nhờ tư duy đồng hành đó, việc trao đổi giữa Công đoàn với Ban lãnh đạo Công ty luôn diễn ra trên tinh thần hợp tác, xây dựng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quá trình đối thoại và thương lượng tập thể, công đoàn cơ sở luôn kiên trì thực hiện theo 4 nguyên tắc cốt lõi, gồm: Thông tin minh bạch; dựa trên cơ sở pháp luật; trao đổi thẳng thắn, xây dựng; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động. 

Nhờ đó mà trong hai năm 2023 và 2025, Thỏa ước lao động tập thể tiếp tục bổ sung các nội dung thiết thực đối với quyền lợi người lao động như: Phụ cấp kỹ thuật từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/tháng cho gần 200 nhân sự kỹ thuật; điều chỉnh lương hằng năm dựa trên mức lương tối thiểu vùng kết hợp đánh giá hiệu quả sản xuất; mức thưởng năm lên tới 6 tháng lương, được chia thành 2 đợt trong năm…

Bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn - Ảnh 3.

Ông Lê Tất Thắng, Phó Ban Công tác Công đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tham luận tại Trung tâm thảo luận số 2, ông Lê Tất Thắng, Phó Ban Công tác Công đoàn - Công đoàn Dệt May Việt Nam, cho biết Công đoàn Dệt May Việt Nam hiện quản lý trực tiếp 117 công đoàn cơ sở với hơn 110.000 đoàn viên công đoàn, lao động nữ chiếm 71%.

Những năm qua, các cấp công đoàn trong hệ thống đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Nhiều chương trình mang đậm dấu ấn công đoàn đã thực sự đi vào đời sống, tạo được niềm tin và sự gắn bó của người lao động đối với tổ chức công đoàn.

Từ năm 2022 - 2025, số tiền chăm lo cho người lao động của cấp ngành đạt trên 9,9 tỉ đồng. Bên cạnh các hoạt động thường xuyên, nhiều hoạt động chăm lo mang tính thời sự, cấp thiết cũng được công đoàn ngành triển khai trực tiếp đến người lao động, điển hình là các hoạt động hỗ trợ người lao động trong giai đoạn dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 42 tỉ đồng; trợ cấp người lao động bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai... với số tiền trên 3,12 tỉ đồng.

Tại cấp cơ sở, hoạt động chăm lo tập trung vào hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo; tặng quà Tết, bữa cơm công đoàn, bồi dưỡng chống nóng mùa hè… với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng. Hàng năm có trên 15 lượt đơn vị điều chỉnh mức ăn ca, hơn 90% đơn vị có hỗ trợ mức ăn từ 15.000 đồng/suất trở lên; trên 80 đơn vị tổ chức bữa cơm công đoàn với trên 93.900 người lao động được thụ hưởng.

Tại cơ sở, các cấp công đoàn ký thỏa thuận với 99 doanh nghiệp trong và ngoài ngành, phát thẻ mua hàng giảm giá vào các ngày lễ, Tết. Trong giai đoạn 2022 - 2025, trên 600.000 lượt đoàn viên được thụ hưởng các chương trình phúc lợi từ cấp ngành và cơ sở với số tiền trên 30 tỉ đồng.

Thời gian tới, để thu hút, tập hợp và giữ chân người lao động gia nhập công đoàn, hoạt động công đoàn tại Công đoàn Dệt May Việt Nam đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực và toàn diện hơn. Lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động. Mọi hoạt động công đoàn phải thực sự xuất phát từ lợi ích và nhu cầu chính đáng của người lao động. Quan tâm đến lao động yếu thế, lao động nữ, lao động nhập cư, lao động có hoàn cảnh khó khăn...

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