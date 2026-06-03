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Lao động Công đoàn - Công nhân

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam bước vào phiên làm việc thứ nhất

Văn Duẩn

(NLĐO) - Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đã bước vào phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 780 đại biểu đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn.

Sáng 3-6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP Hà Nội, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, bước vào phiên làm việc thứ nhất. Tham dự phiên làm việc có 780 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên thứ nhất - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 27 người, bầu Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội.

Đại hội nghe trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên thứ nhất - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế của Đại hội

Với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành khóa XIV.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên thứ nhất - Ảnh 3.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày tổng quát Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa XIII. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại phiên làm việc thứ nhất, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày tổng quát Báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa XIII trình Đại hội; định hướng các nội dung thảo luận.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên thứ nhất - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam khai mạc phiên thứ nhất - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Theo chương trình, buổi chiều nay 3-6, Đại hội bước vào phiên thảo luận tại 5 trung tâm chuyên đề với các nội dung thảo luận về báo cáo trình trị trình đại hội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các vấn đề quan trọng, cấp thiết của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

1. Công đoàn đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

2. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

3. Đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên.

4. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công trong giai đoạn hiện nay.

5. Triển khai phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng và Nhà nước.

Để chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc. Hoạt động diễn ra từ ngày 3-6 đến hết ngày 5-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

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Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Sáng 3-6, trước thềm diễn ra Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại biểu dự Đại hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam Công đoàn Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam
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