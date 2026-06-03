Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Dấu ấn trí tuệ người lao động

Chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Không gian Trưng bày các công trình, sản phẩm, sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, người lao động toàn quốc. Hoạt động diễn ra từ ngày 3 đến hết ngày 5-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan Không gian trưng bày của LĐLĐ TPHCM

Lãnh đạo LĐLĐ TPHCM và các đại biểu tham quan Không gian trưng bày gồm các sản phẩm văn hóa truyền thống của Công ty TNHH Minh Long I

Nhiều công trình, sáng kiến tiêu biểu

Đây là một trong những hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, đồng thời là dịp tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và những đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của người lao động trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước..

Hội tụ tại Không gian Trưng bày là những công trình, sản phẩm, mô hình, giải pháp kỹ thuật và sáng kiến tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Mỗi sản phẩm không chỉ thể hiện trình độ tay nghề, tư duy đổi mới và khả năng làm chủ khoa học – công nghệ của người lao động Việt Nam, mà còn phản ánh tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì sự phát triển của ngành, đơn vị và đất nước.

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và giàu tính trải nghiệm

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan và giàu tính trải nghiệm.

Các khu trưng bày tái hiện hành trình sáng tạo của người lao động Việt Nam thông qua nhiều công trình, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, giải pháp chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng…

Qua đó góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến trong toàn xã hội.

Tôn vinh óc sáng tạo

Điểm nhấn của hoạt động là sự tham gia của 24 đơn vị tiêu biểu đại diện cho các ngành kinh tế trọng điểm, lực lượng vũ trang, lĩnh vực khoa học – công nghệ và các địa phương có phong trào công nhân, lao động phát triển mạnh mẽ.

Phía sau mỗi công trình, mỗi sản phẩm là câu chuyện về ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của người lao động Việt Nam.

Đó là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất; là nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; là quá trình không ngừng học hỏi, sáng tạo để làm chủ khoa học – công nghệ và thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.

Các sản phẩm công nghệ, hội nhập tại không gian trưng bày của LĐLĐ TPHCM

Tiêu biểu là không gian trưng bày của LĐLĐ TPHCM đã trưng bày các sản phẩm công nghệ, văn hóa truyền thống và hội nhập.

Trong đó, sản phẩm công nghệ do Bệnh viện Nhân dân 115 và Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM (thuộc LĐLĐ TPHCM) hợp tác phát triển đã để lại dấu ấn đậm nét như Cánh tay nhân tạo điều khiển bằng tín hiệu sEMG nhằm hỗ trợ người khuyết tật nâng cao chất lượng sống và khả năng hòa nhập; hộp thuốc thông minh hỗ trợ người bệnh. Đặc biệt là sản phẩm xe lăn thông minh điều khiển bằng ánh mắt và đa phương thức (điều khiển bằng cử chỉ tay hoặc chuyển động đầu) kết hợp trí tuệ nhân tạo đang thử nghiệm tại khoa.

Sản phẩm xe lăn thông minh điều khiển bằng ánh mắt và đa phương thức kết hợp trí tuệ nhân tạo do Bệnh viện Nhân dân 115 và Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM hợp tác phát triển

Đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết đây sản phẩm ứng dụng công nghệ hoàn toàn mới, hiện đang được thí nghiệm tại Khoa bệnh lý não của bệnh viện để người bệnh trải nghiệm, góp ý. Qua đó, đội nghiên cứu phát triển sản phẩm tiếp tục hoàn thiện các chức năng với kỳ vọng giúp cho cuộc sống của bệnh nhân sau đột quỵ hoặc người bị chấn thương dẫn đến hạn chế vận động thuận lợi hơn trong cuộc sống.