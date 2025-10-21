Bảo vệ quyền lợi người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc

Chiều 20-10, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương.

Tạo việc làm cho 10.011 lượt lao động

Ông Vũ Trường Giang, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết chương trình được thí điểm từ năm 2018, theo Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động trong nông nghiệp của Hàn Quốc, đồng thời tạo cơ hội việc làm hợp pháp, minh bạch cho người dân Việt Nam.

Đến nay, 16 tỉnh, thành (trước sáp nhập) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) và tổ chức phái cử lao động, gồm Đồng Tháp, Hưng Yên, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Đà Nẵng... Lao động Việt Nam chủ yếu làm việc tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như Jeollabuk, Gyeongsangbuk và Gangwon, tập trung vào trồng trọt, thu hoạch nông - thủy sản.

Tổng cộng 10.011 lượt lao động đã được đưa sang Hàn Quốc, trong đó Ninh Bình dẫn đầu với hơn 3.100 người, Đà Nẵng hơn 2.300 và Đồng Tháp gần 1.500.

Thu nhập cao, kiều hối tăng mạnh

Người lao động được đào tạo tiếng Hàn, giáo dục định hướng 4-5 tuần trước khi xuất cảnh. Chi phí đi dao động 20-60 triệu đồng/người, gồm hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, vé máy bay và đào tạo. Nhiều địa phương đã hỗ trợ tài chính, cho vay ưu đãi để giảm gánh nặng cho người dân.

Mức thu nhập bình quân đạt 30-47 triệu đồng/tháng (sau khi trừ ăn ở). Sau 5-8 tháng, mỗi lao động có thể tích lũy 150-320 triệu đồng. Kiều hối gửi về địa phương tăng đáng kể: Cà Mau đạt khoảng 6-6,5 tỉ đồng/tháng, Lai Châu hơn 48 tỉ đồng, Hưng Yên hàng trăm tỉ đồng trong giai đoạn 2018-2025.

Nhiều người sau khi hoàn thành hợp đồng trở về đã đầu tư mở trang trại, cơ sở sản xuất, góp phần giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Sau 5-8 tháng làm việc, mỗi lao động thời vụ có thể tích lũy 150-320 triệu đồng

Hoàn thiện khung pháp lý, quản lý chặt hơn

Dù đạt nhiều kết quả, chương trình vẫn còn tồn tại bất cập như một số địa phương tuyển chọn chưa đúng đối tượng, dẫn đến lao động bỏ hợp đồng hoặc làm việc trái phép. Riêng Hưng Yên có 39 lao động vi phạm, Quảng Trị 35, Cần Thơ 46, Đồng Tháp 28 và Ninh Bình 29 người.

Ngoài ra, trình độ tiếng Hàn của người lao động còn hạn chế, một số chủ sử dụng chậm trả lương hoặc chưa bảo đảm điều kiện ăn ở. Do đây là chương trình thí điểm, khung pháp lý chưa thống nhất, chưa có quy định rõ về chi phí, ký quỹ và xử lý vi phạm.

Do đó, Cục Quản lý Lao động ngoài nước kiến nghị thể chế hóa mô hình "hợp tác lao động thời vụ địa phương - địa phương" trong Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), ban hành mẫu MOU thống nhất, quy định trần chi phí, mở rộng gói vay ưu đãi và chuẩn hóa đào tạo bắt buộc.

Bộ Nội vụ khẳng định, đây là chương trình phi lợi nhuận, chỉ giao cho các cơ quan nhà nước hoặc trung tâm dịch vụ việc làm thực hiện, không liên kết doanh nghiệp. Phía Việt Nam cũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường bảo vệ quyền lợi lao động và hỗ trợ người hoàn thành hợp đồng trở về đúng hạn..