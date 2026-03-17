HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Bảo vệ trụ cột an sinh

Vân Linh

Các hành vi gian lận trong lĩnh vực bảo hiểm ngày càng tinh vi và đa dạng.

Một số trường hợp người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) thỏa thuận làm hồ sơ khống để hưởng chế độ thai sản, ốm đau hoặc trợ cấp thất nghiệp. Có trường hợp DN lập danh sách lao động "ảo" hoặc nâng mức tiền lương đóng BHXH trong thời gian ngắn nhằm hưởng mức trợ cấp cao hơn khi nghỉ việc.

Trong lĩnh vực BHYT, tình trạng trục lợi cũng diễn ra với nhiều thủ đoạn khác nhau. Một số người mượn thẻ BHYT của người khác để đi khám, chữa bệnh hoặc cố tình đi khám nhiều nơi để lấy thuốc dù không thật sự cần thiết. Thậm chí, có trường hợp cấu kết giữa người bệnh và nhân viên y tế để lập hồ sơ bệnh án không đúng thực tế nhằm thanh toán chi phí từ quỹ BHYT.

Những hành vi này không chỉ làm thất thoát quỹ bảo hiểm mà còn gây bất công đối với những người tham gia bảo hiểm một cách nghiêm túc. Quỹ BHXH và BHYT được hình thành từ sự đóng góp của NLĐ, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của Nhà nước, nên mọi hành vi trục lợi đều ảnh hưởng đến quyền lợi chung.

Điều đáng nói là dù nhiều vụ việc đã bị phát hiện và xử lý, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn. Một phần nguyên nhân do nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, cho rằng việc "tận dụng" chính sách bảo hiểm là bình thường, chưa ý thức đầy đủ đây là hành vi vi phạm.

Để ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu BHXH, BHYT cần được đẩy mạnh nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu trục lợi, các cơ quan liên quan phải nhanh chóng xác minh, xử lý theo quy định để tạo tính răn đe.

Công tác tuyên truyền cũng cần được chú trọng để NLĐ và DN hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT. Khi nhận thức được rằng hành vi gian lận có thể bị xử lý nghiêm, ý thức tuân thủ pháp luật sẽ được nâng cao.

BHXH và BHYT là 2 trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, kiểm soát và ngăn chặn các hành vi trục lợi không chỉ bảo vệ quỹ bảo hiểm mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của NLĐ, góp phần xây dựng hệ thống an sinh bền vững.

Cần biết về sổ BHXH, BHYT điện tử

Cần biết về sổ BHXH, BHYT điện tử

Sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử giúp người dân sử dụng dịch vụ an sinh thuận tiện hơn trên môi trường số, nhưng phải bảo mật thông tin

Áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên toàn quốc

(NLĐO) - Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được cấp sổ và thẻ bản điện tử, gắn với mã số BHXH duy nhất, dùng trên VNeID mức 2 và VssID.

Sổ BHXH, thẻ BHYT có thay đổi quan trọng

(NLĐO) - Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bản điện tử được áp dụng thống nhất trên toàn quốc theo quy định mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo