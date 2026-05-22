Quốc tế

Báo Washington Post: Mỹ "tiêu hao đáng kể" vũ khí công nghệ cao, Israel bảo toàn tên lửa

Xuân Mai

(NLĐO) - Israel đã bảo toàn các tên lửa đánh chặn phòng không của mình trong cuộc chiến chống Iran nhưng Mỹ thì không.

Theo báo Washington Post hôm 21-5 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên, Mỹ đã sử dụng một phần đáng kể kho vũ khí công nghệ cao của mình.

Ba quan chức tiết lộ với tờ báo rằng các lực lượng Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa đánh chặn THAAD, chiếm khoảng 1/2 tổng kho dự trữ của Mỹ cùng hơn 100 tên lửa SM-3 và SM-6. 

Ngược lại, Israel được cho là chỉ sử dụng 100 tên lửa đánh chặn Arrow và 90 tên lửa David’s Sling, một số trong số này được phóng ra để đánh chặn các tên lửa kém tiên tiến hơn từ Yemen và Lebanon.

Ảnh: Cơ quan phòng thủ tên lửa/Bộ Quốc phòng Mỹ

Tờ báo dẫn lời bà Kelly Grieco, chuyên gia cấp cao tại Viện nghiên cứu Stimson Center: "Mỹ đã gánh vác phần lớn nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, trong khi Israel bảo toàn được kho đạn dược của mình". 

Tờ Washington Post bình luận các số liệu trên cho thấy một "sự chênh lệch lớn", dù cả Lầu Năm Góc và chính phủ Israel đều lên tiếng bảo vệ sự cân bằng về nguồn lực được sử dụng.

Theo đài RT, Lầu Năm Góc tuyên bố chi tiêu trực tiếp chưa đến 30 tỉ USD nhưng những người hoài nghi cho hay chi phí thay thế đạn dược đã sử dụng và khí tài tổn thất, cũng như tác động lâu dài đến nền kinh tế Mỹ có thể vượt quá 1 ngàn tỉ USD. 

Trong khi kho tên lửa đánh chặn của Mỹ ngày càng cạn kiệt và năng lực sản xuất mới không thể bắt kịp nhu cầu, thì Iran được cho là vẫn bảo toàn được phần lớn năng lực tấn công của mình.

Theo thông tin trước đó của truyền thông Mỹ, Iran vẫn giữ lại được khoảng 70% bệ phóng di động và kho tên lửa, đồng thời khôi phục khả năng tiếp cận 90% các cơ sở quân sự ngầm từng bị trúng bom của liên quân Mỹ - Israel.

Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục đe dọa sẽ tái khởi động các cuộc tấn công nếu Iran không chấp nhận điều khoản hòa bình của ông, nhiều nhà quan sát nhận định việc liên tiếp gia hạn lệnh ngừng bắn mong manh hồi tháng 4 cho thấy ông đang tìm một lối thoát khỏi cuộc xung đột tốn kém này. Trong khi đó, có thông tin cho thấy Israel đang hối thúc Mỹ "giải quyết dứt điểm" khi Iran còn đang suy yếu.

Iran xác nhận họ đang xem xét các đề xuất sửa đổi của Mỹ nhưng Tổng thống Masoud Pezeshkian cảnh báo việc "ép Iran đầu hàng bằng vũ lực chẳng qua chỉ là một ảo tưởng". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cho biết các cuộc đàm phán có thể thành công nếu Mỹ chấm dứt hành vi "bắt giữ trái phép" tàu Iran và đồng ý giải phóng các khoản tiền bị đóng băng, đồng thời Israel phải chấm dứt cuộc chiến ở Lebanon.

Điểm nóng xung đột ngày 22-5: Mỹ "đánh giá thấp" năng lực quân sự của Iran

(NLĐO) - Iran đã nối lại một phần hoạt động sản xuất UAV trong thời gian ngừng bắn với Mỹ - Israel kéo dài 6 tuần qua, bắt đầu từ đầu tháng 4.

