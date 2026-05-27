Thể thao

Barcelona chia tay biểu tượng bất tử sau chức vô địch Champions League

Đông Linh (theo AS, Barcelona)

(NLĐO) - Chỉ vài ngày sau khi dẫn dắt Barcelona vô địch UEFA Champions League nữ lần 4, thủ quân Alexia Putellas chính thức chia tay đội bóng sau 14 năm gắn bó.

Barcelona xác nhận sẽ tổ chức lễ tri ân dành cho Alexia tại sân Spotify Nou Camp ngày 27-5, đánh dấu sự kết thúc của hành trình tuyệt vời mà tiền vệ sinh năm 1994 đã cùng đội bóng xây dựng nên một đế chế thực sự ở bóng đá nữ châu Âu.

Đã đến lúc Alexia Putellas rời đi, chinh phục những chân trời mới

Một thời, người ta xem Alexia Putellas chính là hiện thân của Barcelona và Barcelona cũng chính là Alexia Putellas. Giờ thì sau 14 năm gắn bó, Putellas sẽ chính thức nói lời chia tay Barcelona, khép lại một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử bóng đá nữ thế giới. Cô muốn tìm kiếm thử thách mới cho sự nghiệp của mình, bên ngoài làng bóng nữ Tây Ban Nha sau khi chinh phục mọi vinh quang cùng Barcelona.

Động tác chào quen thuộc của "nữ hoàng" Alexia Putellas sau mỗi lần ghi bàn

Từ cô gái tuổi teen gia nhập đội bóng xứ Catalunya năm 2012, Alexia đã vươn mình trở thành biểu tượng của CLB, là thủ lĩnh của một thế hệ vàng và là nguồn cảm hứng vượt ra ngoài khuôn khổ sân cỏ. Đến Barcelona từ Levante ở tuổi 18, Alexia vẫn chưa phải là ngôi sao lớn.

Tuy nhiên, tài năng, sự chăm chỉ và khát vọng hoàn thiện bản thân đã giúp cô nhanh chóng khẳng định vị thế. Qua từng mùa giải, Alexia không chỉ phát triển thành một tiền vệ toàn diện mà còn trở thành thủ lĩnh tinh thần của tập thể nữ Barcelona.

Alexia Putellas thi đấu hơn 500 trận cho Barcelona

Sau 507 lần ra sân, Alexia hiện đứng thứ hai trong danh sách những nữ cầu thủ khoác áo Barcelona nhiều nhất lịch sử, chỉ xếp sau Melanie Serrano. Thành tích 232 bàn thắng giúp cô trở thành tiền đạo số một trong lịch sử CLB, một con số đặc biệt đối với một tiền vệ thường xuyên đảm nhiệm vai trò tổ chức lối chơi.

Cùng với Messi là hai chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử Barcelona

Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Alexia là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của cô đối với sự trỗi dậy của Barcelona. Trong hơn một thập niên, cô góp công mang về 38 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 4 chức vô địch UEFA Champions League nữ, 10 danh hiệu vô địch Liga nữ, 10 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha cùng hàng loạt danh hiệu khác.

Rất nhiều trong số những chiến tích ấy được thực hiện khi Alexia đảm nhiệm vai trò đội trưởng, thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi kiêm vai trò kiến tạo lẫn ghi bàn.

Giành bốn chức vô địch Champions League

Tuy nhiên, giá trị của Alexia không chỉ được đo đếm bằng các bàn thắng hay danh hiệu. Cô chính là gương mặt tiêu biểu cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá nữ trong kỷ nguyên hiện đại.

Là nữ cầu thủ đầu tiên của Barcelona giành "Quả bóng vàng", Alexia đã hai lần liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này vào các năm 2021 và 2022.

Cô cũng giành luôn các giải thưởng "FIFA The Best" và "Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA" trong hai năm này, khẳng định vị thế số một thế giới.

Hai lần được vinh danh giải thưởng "Quả bóng vàng"

Sự nghiệp của Alexia càng trở nên đáng ngưỡng mộ bởi những thử thách mà cô từng trải qua. Chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng trước thềm Euro 2022 từng khiến nhiều người lo ngại cô khó có thể trở lại đỉnh cao. Nhưng bằng ý chí phi thường và tinh thần không đầu hàng, Alexia đã vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục thi đấu trở lại.

Biểu tượng số 1 trong lòng đồng đội và cổ động viên xứ Catalunya

Chính ở giai đoạn bùng nổ này, Alexia Putellas cùng với đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang ở World Cup nữ 2023, hai lần vô địch UEFA Nations League nữ 2024, 2025 bên cạnh ngôi á quân EURO 2025. Thống kê của UEFA ghi nhận, Alexia Putellas đá 14 trận EURO, ghi 4 bàn thắng tại các vòng chung kết và thuộc nhóm cầu thủ khoác áo Tây Ban Nha nhiều nhất lịch sử giải đấu.

Alexia Putellas cùng chiếc cúp vô địch World Cup 2023

Giờ đây, khi chia tay Barcelona, Alexia Putellas để lại phía sau không chỉ những kỷ lục hay danh hiệu. Điều lớn lao hơn là hình ảnh của một nhà vô địch thực thụ, người đã góp phần thay đổi vị thế của bóng đá nữ và trở thành biểu tượng bất tử trong lịch sử đội bóng xứ Catalunya.

