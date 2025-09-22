Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga

Đông Linh (theo Marca, Barcelona)

(NLĐO) – Ferran Torres trong lần hiếm hoi được đá chính, lại chơi khác vị trí sở trường, đã lập đại công để giúp Barcelona áp sát ngôi đầu bảng của Real Madrid.

Tiếp Getafe trên sân Johan Cruyff chỉ vài nghìn khán giả, Barcelona có vài biến động trong đội hình xuất phát: Marcus Rashford bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị vì đến muộn giờ tập trung, thay vào đó, cơ hội đá chính được HLV Hansi Flick trao lại cho Ferran Torres. Quyết định tưởng chừng bất đắc dĩ ấy lại mang đến một trận đấu bùng nổ cho Barca.

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga- Ảnh 1.

Raphinha tỏa sáng theo cách của mình ở trận thứ 150 trong màu áo Barcelona

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã dồn ép Getafe bằng tốc độ và sự ăn ý nơi hàng công. Phút 15, Dani Olmo thực hiện cú đánh gót điệu nghệ mở ra khoảng trống để Ferran Torres thoát xuống. Cú dứt điểm gọn gàng của tiền đạo người Tây Ban Nha đưa Barcelona vươn lên dẫn trước.

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga- Ảnh 2.

Ferran Torres đá trái sở trường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn

Phút 34, Raphinha tung đường chọc khe xé toang hàng thủ Getafe, Torres thoát xuống dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt. Anh còn suýt lập hat-trick trước giờ nghỉ với cú sút bật xà ngang trong tư thế đối mặt thủ môn.

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga- Ảnh 3.

Ferran Torres và Dani Olmo, tác giả ba bàn thắng vào lưới Getafe

Sang hiệp hai, Getafe cố gắng vùng lên, nhưng khoảng trống lại mở ra cho Barcelona phản đòn. Phút 62, Marcus Rashford – vào sân từ băng ghế dự bị – đã nhanh chóng để lại dấu ấn. Tận dụng tình huống phản công, Rashford chuyền ngang chuẩn xác cho Dani Olmo băng vào sút tung lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga- Ảnh 4.

Marcus Rashford được đồng đội Barcelona thừa nhận

Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona tiếp tục bám sát Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga, mà còn cho thấy triết lý quản trị của HLV Hansi Flick đang phát huy tác dụng.

TIN LIÊN QUAN

Ông không ngần ngại gạt bỏ ngôi sao lớn khi vi phạm nguyên tắc, đồng thời truyền đi thông điệp: Tập thể luôn được đặt trên mọi cá nhân. Rashford bị kỷ luật nhưng vẫn chuyên nghiệp khi vào sân, trong khi "người thế vai" Torres đã tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp.

Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga- Ảnh 6.

Lewandowski sẵn sàng nhập vai kiến tạo và phòng ngự

Giành thắng lợi 3-0 sân nhà, Barcelona hoàn thành mục tiêu đề ra. Họ đang có 13 điểm sau 5 vòng và giữ được khoảng cách ít hơn 2 điểm so với Real Madrid. Vòng 6 La Liga sẽ bắt đầu vào giữa tuần và Barcelona sẽ làm khách của Oviedo (26-9), Real Madrid phải đá trên sân của Levante (24-9) trong khi Atletico Madrid sẽ tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà (25-9).

Tin liên quan

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle

(NLĐO) – Marcus Rashford ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle, giúp Barcelona có màn khởi đầu suôn sẻ tại chiến dịch Champions League mùa 2025-2026.

Barcelona "hủy diệt" Valencia 6 bàn, áp sát ngôi đầu La Liga

(NLĐO) – Thiếu vắng hàng loạt trụ cột nhưng trên sân nhà Johan Cruyff, Barcelona vẫn quá mạnh so với Valencia ở trận cầu muộn vòng 4 La Liga rạng sáng 15-9.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn

(NLĐO) - Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, Barcelona đã chiến đấu kiên cường với ba lần xé lưới chủ nhà Levante, giành thắng lợi nghẹt thở tại Ciutat Valencia.

vòng 5 La Liga Barcelona 3-0 Getafe Ferran Torres Dani Olmo Marcus Rashford Hansi Flick
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo