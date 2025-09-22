Barcelona đại thắng Getafe, áp sát ngôi đầu bảng La Liga

Tiếp Getafe trên sân Johan Cruyff chỉ vài nghìn khán giả, Barcelona có vài biến động trong đội hình xuất phát: Marcus Rashford bất ngờ bị đẩy lên ghế dự bị vì đến muộn giờ tập trung, thay vào đó, cơ hội đá chính được HLV Hansi Flick trao lại cho Ferran Torres. Quyết định tưởng chừng bất đắc dĩ ấy lại mang đến một trận đấu bùng nổ cho Barca.



Raphinha tỏa sáng theo cách của mình ở trận thứ 150 trong màu áo Barcelona

Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã dồn ép Getafe bằng tốc độ và sự ăn ý nơi hàng công. Phút 15, Dani Olmo thực hiện cú đánh gót điệu nghệ mở ra khoảng trống để Ferran Torres thoát xuống. Cú dứt điểm gọn gàng của tiền đạo người Tây Ban Nha đưa Barcelona vươn lên dẫn trước.

Ferran Torres đá trái sở trường vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ ghi bàn

Phút 34, Raphinha tung đường chọc khe xé toang hàng thủ Getafe, Torres thoát xuống dứt điểm quyết đoán để nhân đôi cách biệt. Anh còn suýt lập hat-trick trước giờ nghỉ với cú sút bật xà ngang trong tư thế đối mặt thủ môn.

Ferran Torres và Dani Olmo, tác giả ba bàn thắng vào lưới Getafe

Sang hiệp hai, Getafe cố gắng vùng lên, nhưng khoảng trống lại mở ra cho Barcelona phản đòn. Phút 62, Marcus Rashford – vào sân từ băng ghế dự bị – đã nhanh chóng để lại dấu ấn. Tận dụng tình huống phản công, Rashford chuyền ngang chuẩn xác cho Dani Olmo băng vào sút tung lưới, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Marcus Rashford được đồng đội Barcelona thừa nhận

Chiến thắng này không chỉ giúp Barcelona tiếp tục bám sát Real Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga, mà còn cho thấy triết lý quản trị của HLV Hansi Flick đang phát huy tác dụng.

Ông không ngần ngại gạt bỏ ngôi sao lớn khi vi phạm nguyên tắc, đồng thời truyền đi thông điệp: Tập thể luôn được đặt trên mọi cá nhân. Rashford bị kỷ luật nhưng vẫn chuyên nghiệp khi vào sân, trong khi "người thế vai" Torres đã tỏa sáng rực rỡ bằng cú đúp.

Lewandowski sẵn sàng nhập vai kiến tạo và phòng ngự

Giành thắng lợi 3-0 sân nhà, Barcelona hoàn thành mục tiêu đề ra. Họ đang có 13 điểm sau 5 vòng và giữ được khoảng cách ít hơn 2 điểm so với Real Madrid. Vòng 6 La Liga sẽ bắt đầu vào giữa tuần và Barcelona sẽ làm khách của Oviedo (26-9), Real Madrid phải đá trên sân của Levante (24-9) trong khi Atletico Madrid sẽ tiếp đón Rayo Vallecano trên sân nhà (25-9).