Thể thao

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Marcus Rashford ghi cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle, giúp Barcelona có màn khởi đầu suôn sẻ tại chiến dịch Champions League mùa 2025-2026.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 50.000 khán giả, Newcastle nhập cuộc đầy hưng phấn dù đối đầu với ứng viên nặng ký Barcelona. Đội chủ nhà pressing quyết liệt, tạo ra nhiều pha bóng sóng gió khiến hàng thủ Barcelona liên tục phải căng mình chống đỡ. 

Dù vậy, những cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của Anthony Gordon, Joelinton hay Anthony Elanga khi thủ thành trẻ Joan García thi đấu quá hay trong khung thành Barcerlona.

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle- Ảnh 1.

Barcelona gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân của Newcastle

Bước sang hiệp 2, Barcelona dần lấy lại thế trận nhờ khả năng cầm nhịp của Pedri và Frenkie de Jong nhưng nhân tố tỏa sáng rực rỡ nhất lại là Marcus Rashford, cầu thủ được mượn về từ Man United. 

Phút 58, tuyển thủ người Anh chọn vị trí khôn ngoan, bật cao đánh đầu từ quả tạt chuẩn xác của Jules Kounde để mở tỉ số trận đấu.

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle- Ảnh 2.

Rashford đánh đầu ghi bàn mở tỉ số

Theo dõi trận đấu từ khán đài sân St.James' Park, HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel tiếp tục chứng kiến màn trình diễn ấn tượng từ một trong những học trò của mình trong thành phần "Tam sư". 

9 phút sau bàn mở tỉ số, Rashford lại lập công cho "La Blaugrana" bằng cú sút xa tuyệt đẹp, bóng găm thẳng vào góc lưới khiến thủ môn Nick Pope hoàn toàn bất lực.

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle- Ảnh 3.

Rashford hoàn tất cú đúp trong vòng chưa đầy 10 phút

Không chấp nhận trắng tay, Newcastle dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối. Sức ép lớn và cả sự cổ vũ từ đám đông khán giả nhà giúp "Chích chòe" có bàn rút ngắn tỉ số phút 90 nhờ cú dứt điểm quyết đoán của Anthony Gordon. 

Trận đấu được bù 7 phút nhưng không đủ để Newcastle thực hiện cuộc lội ngược dòng dù CĐV Barcelona thật sự thót tim ở khoảng thời gian nghiệt ngã này

Rashford lập đại công, Barcelona giành thắng lợi trên sân Newcastle- Ảnh 5.

Anthony Gordon rút ngắn tỉ số cho Newcastle phút 90

Thắng 2-1, Barcelona có khởi đầu thuận lợi ở bảng đấu khó khăn, đồng thời khẳng định bản lĩnh của đội bóng giàu kinh nghiệm châu Âu. Trong khi đó, Newcastle nhận thất bại đáng tiếc ngay trên sân nhà, bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số quan trọng.

Đương kim vô địch PSG đại thắng ngày ra quân Champions League

Đương kim vô địch PSG đại thắng ngày ra quân Champions League

(NLĐO) - Năm lần đưa bóng vào lưới Atalanta nhưng chỉ được công nhận… 4 bàn, PSG không cho thấy bất cứ dấu hiệu khủng hoảng nào trên hàng công nhà vô địch.

Chelsea mắc lỗi, thua đậm Bayern Munich trong ngày trở lại Champions League

(NLĐO) - Champions League có những tiêu chí riêng khiến đội bóng vừa vô địch Club World Cup là Chelsea lập tức gục ngã khi trở lại sân chơi số 1 châu Âu.

Champions League ngày càng khốc liệt

Champions League mùa giải mới sắp khởi tranh trong sự chờ đợi của hàng triệu người hâm mộ lẫn các CLB bóng đá châu Âu

