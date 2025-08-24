Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn

Đông Linh (theo Marca, Barcelona)

(NLĐO) - Bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, Barcelona đã chiến đấu kiên cường với ba lần xé lưới chủ nhà Levante, giành thắng lợi nghẹt thở tại Ciutat Valencia.

Niềm vui và bi kịch, tất cả cùng hiện diện trong trận đấu sân nhà của Levante khi họ tiếp đón nhà đương kim vô địch Barcelona rạng sáng 24-8.

Họ không giữ được lợi thế dẫn bàn và để cho đối thủ hùng mạnh có cơ hội sửa sai, làm nên trận cầu vô cùng kịch tính tại Ciutat de Valencia khiến nước mắt lăn dài nơi hàng vạn khán giả nhà.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 1.

Ivan Romero mở tỉ số sớm cho chủ nhà Levante

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Levante cho thấy sự tự tin khi dồn ép đối thủ. Phút 15, Ivan Romero tận dụng sai lầm nơi hàng thủ Barcelona để mở tỉ số. Bàn thua sớm khiến đội khách chệch choạc và liên tục bị đẩy vào thế chống đỡ.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 2.

Pha bóng gây tranh cãi dẫn đến quả phạt đền cho Levante

Đúng vào phút bù giờ hiệp một, Alex Balde phía Barcerlona để bóng chạm tay trong vòng cấm và Levante được hưởng phạt đền. Jose Luis Morales lạnh lùng sút phạt thành công, giúp Levante giành lợi thế cực lớn với 2 bàn dẫn trước ngay khi đôi bên ra sân nghỉ giải lao.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 3.

Đội chủ sân Ciutat Valencia dẫn 2-0 trước giờ nghỉ

Không ai nghĩ Barcelona kịp "lột xác" hoàn toàn trong hiệp hai sau 45 phút đầu tiên chịu đựng sự dồn ép từ chủ nhà Levante. HLV Flick tung Gavi và Dani Olmo vào sân, tạo nên sức bật mới cho tuyến giữa. Chỉ 4 phút sau khi trở lại, Pedri khởi nguồn màn ngược dòng bằng cú sút xa chuẩn xác, rút ngắn tỉ số 1-2. Lamine Yamal là người kiến tạo cơ hội cho đồng đội ở tình huống này.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 4.

Pedri sút xa thành bàn, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Barca

Chưa kịp hoàn hồn, Levante tiếp tục để thủng lưới ở phút 52, khi Ferran Torres bắt vô-lê đẹp mắt gỡ hòa 2-2 sau đường chuyền của Raphinha.Thế trận sau đó trở nên vô cùng căng thẳng. Levante chơi phòng ngự phản công đầy quyết liệt, trong khi Barcelona đẩy cao đội hình hòng tìm bàn thắng quyết định.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 5.

Ferran Torres san bằng cách biệt 2-2 cho đội khách

Khi thời gian trận đấu cạn dần, nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa thì bước ngoặt xảy ra. Phút bù giờ cuối cùng, đường căng ngang từ cánh phải của Lamine Yamal khiến hậu vệ Unai Elgezabal lúng túng đá phản lưới nhà, ấn định chiến thắng 3-2 cho Barcelona.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 6.

Lamine Yamal tạo tình huống dẫn đến bàn đá phản lưới nhà của Levante cuối trận

Niềm vui vỡ òa nơi dàn sao áo sọc đỏ-xanh, trong khi cầu thủ và CĐV Levante ngã gục tiếc nuối. Trận đấu cho thấy bản lĩnh của Barcelona, đội bóng không sụp đổ dù rơi vào tình thế khó khăn nhất. Pedri và Ferran Torres được ca ngợi như những người hùng, còn sự góp mặt của Gavi và Olmo từ băng ghế dự bị được xem là chìa khóa xoay chuyển cục diện.

Barcelona ngược dòng ngoạn mục, thắng nghẹt thở Levante trận cầu 5 bàn- Ảnh 7.

Barcelona ngược dòng thành công trước Levante

Phát biểu sau trận, HLV Hansi Flick thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi một hiệp một rất tệ. Nhưng trong phòng thay đồ, tôi nói với các cầu thủ rằng Barcelona không bao giờ được phép đầu hàng. Toàn đội phản ứng tuyệt vời, và chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến đấu đến phút cuối".

TIN LIÊN QUAN

Thắng lợi này giúp Barcelona duy trì thành tích toàn thắng sau hai vòng đầu tiên, đứng đầu bảng xếp hạng La Liga với 6 điểm tuyệt đối.

Với một màn trình diễn vừa kịch tính vừa giàu cảm xúc, Barcelona gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ cạnh tranh: Họ đã sẵn sàng cho một mùa giải bùng nổ.

Tin liên quan

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi

Lamine Yamal tỏa sáng, Barcelona đại thắng Mallorca 3-0 gây tranh cãi

(NLĐO) - Barcelona bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch La Liga bằng chiến thắng thuyết phục trên sân của Mallorca với nhiều khoảnh khắc gây tranh cãi.

Thắng đậm Como, Barcelona giành danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper

(NLĐO) – Barcelona hoàn tất chu trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chiến thắng 5-0 trước Como 1907 ở trận tranh Cúp Joan Gamper, giành chức vô địch đầu mùa.

Torres và Yamal lập cú đúp, Barcelona thắng đậm FC Seoul trận cầu 10 bàn

(NLĐO) – Trình diễn lối chơi tấn công bùng nổ, Barcelona ghi đến 7 bàn thắng vào lưới FC Seoul trong trận giao hữu tối 31-7 tại sân Seoul World Cup.

vòng 2 la liga Levante 2-3 Barcelona Lamine Yamal Pedri Ferran Torres
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo