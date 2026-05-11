Thể thao

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc

Đông Linh (theo La Liga, barcelonafc)

(NLĐO) - Đánh bại Real Madrid 2-0 ở trận El Clásico thứ 264, Barcelona chính thức giành chức vô địch La Liga sớm ba vòng đấu, danh hiệu thứ 29 trong lịch sử.

May mắn không phải xếp hàng làm dàn chào nhà vô địch khi trận cầu ở Nou Camp bắt đầu, Real Madrid dù vậy cũng vẫn ngẩn ngơ nhìn Barcelona đăng quang khi tiếng còi dứt trận vang lên. 

Mùa giải thăng hoa của Barcelona khép lại bằng vô vàn cảm xúc, nhất là khi đây mới chỉ là lần thứ nhì trong lịch sử, danh hiệu vô địch La Liga được quyết định trực tiếp ở một trận El Clásico.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 1.

Cuộc thư hùng ở Nou Camp có vẻ bất cân sức

Cuộc thư hùng được chờ đợi nhất bóng đá Tây Ban Nha mở màn bằng hình ảnh cả cầu trường Nou Camp dành một phút mặc niệm dành cho người cha của HLV Hansi Flick vừa qua đời chỉ vài giờ trước trận đấu. Cầu thủ hai đội đều đeo băng tang trên cánh tay, mang tất cả khí thế bước vào trận chiến ý nghĩa nhất của cả mùa giải.

Real Madrid chịu nhiều áp lực khi buộc phải thắng để níu kéo hy vọng đua vô địch. HLV Alvaro Arbeloa vẫn điền tên Aurélien Tchouaméni vào đội hình xuất phát bất chấp tiền vệ người Pháp vừa vướng vào vụ xô xát với đồng đội trên sân tập hồi giữa tuần. 

Tuy nhiên, đội hình "Kền kền trắng" vẫn thiếu vắng nhiều ngôi sao, trong đó có Kylian Mbappe, Dean Huijsen, Federico Valverde, Arda Guler…

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 2.

Marcuus Rashford thực hiện siêu phẩm sút phạt, mở tỉ số từ phút thứ 6

Mọi toan tính của Real Madrid nhanh chóng đổ vỡ. Mới phút thứ 9, Marcus Rashford khiến cầu trường Camp Nou bùng nổ với cú đá phạt tuyệt đẹp từ sát vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của Thibaut Courtois.

Bàn thắng sớm giúp Barcelona chơi hưng phấn hơn. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, Ferran Torres nhân đôi cách biệt bằng pha thoát xuống thông minh rồi dứt điểm lạnh lùng sau đường kiến tạo tinh tế của Dani Olmo.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 3.

Ferran Torres nhân đôi cách biệt

Real Madrid cố gắng đáp trả bằng những tình huống phản công tốc độ. Gonzalo García có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng chỉ sút trúng mép lưới, còn Rashford tiếp tục uy hiếp hàng thủ đội khách trước khi bị Courtois xuất sắc cản phá.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 4.

Trận siêu kinh điển La Liga dường như được định đoạt sớm

Sau giờ nghỉ, trận đấu trở nên căng thẳng hơn với nhiều pha va chạm quyết liệt. Cầu thủ hai đội lao vào nhau trong một tình huống nóng bỏng khiến Raúl Asencio và Dani Olmo phải nhận thẻ vàng.

Barcelona vẫn kiểm soát thế trận tốt hơn và liên tục tạo ra cơ hội. Courtois thêm nhiều lần cứu thua cho Real Madrid, đặc biệt là pha dùng chân cản phá cú dứt điểm cận thành của Ferran Torres.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 5.

Real Madrid bức xúc vì Bellingham bị hủy bàn thắng, lại bị từ chối phạt đền dù bị phạm lỗi nặng

Hy vọng của đội khách gần như sụp đổ khi Jude Bellingham đưa được bóng vào lưới Barcelona nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Khoảng 20 phút cuối trận, các khán đài sân Camp Nou đã vang lên những tiếng hô "Campeones" khi người hâm mộ Barcelona bắt đầu ăn mừng chức vô địch. Dù các ngôi sao dự bị Raphinha và Robert Lewandowski không thể ghi thêm bàn thắng, đội chủ nhà vẫn hài lòng khi bảo toàn thành công chiến thắng 2-0.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 6.

HLV Hansi Flicki có danh hiệu La Liga thứ nhì cùng Barcelona

Thất bại này khiến Real Madrid chính thức trải qua mùa giải trắng tay thứ hai liên tiếp kể từ năm 2010. Trong khi đó, Barcelona nối dài chuỗi thắng tại La Liga lên con số 11 và hoàn tất mùa giải sân nhà hoàn hảo với 18 trận toàn thắng.

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 7.

Danh hiệu giàu cảm xúc của Barcerlona

Đội bóng xứ Catalan hiện hơn Real Madrid tới 14 điểm khi mùa giải còn ba vòng đấu, đồng thời đứng trước cơ hội phá kỷ lục về khoảng cách điểm số lớn nhất trong lịch sử vô địch La Liga. 

Barcelona cân bằng số chiến thắng với Real Madrid ở các trận El Clasico (thắng 106, hòa 52) và thu hẹp khoảng cách về số lần vô địch La Liga với chính kình địch (Real Madrid có 36 lần vô địch, Barcelona 29 lần)…

Barcelona quật ngã Real Madrid, đăng quang đêm La Liga đầy cảm xúc - Ảnh 8.

Lần hiếm hoi danh hiệu vô địch La Liga được quyết định trực tiếp ở một trận El Clásico

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga

(NLĐO) - Vượt qua Osasuna với tỉ số 2-1 tại sân El Sadar, Barcelona chạm một tay vào ngôi vô địch La Liga dù còn màn đối đầu nảy lửa với Real Madrid ở vòng tới.

