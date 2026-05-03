Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga

Đông Linh (theo La Liga)

(NLĐO) - Vượt qua Osasuna với tỉ số 2-1 tại sân El Sadar, Barcelona chạm một tay vào ngôi vô địch La Liga dù còn màn đối đầu nảy lửa với Real Madrid ở vòng tới.

Làm khách trước Osasuna chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng và Barcelona đã trải qua 90 phút căng thẳng như thế rạng sáng 3-5 trước đối thủ chơi đầy quyết tâm.

Osasuna cách Top 6 - tức nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới - chỉ 2 điểm và đang sở hữu mạch bất bại 10 trận liên tiếp tại El Sadar, do đó có động lực mạnh mẽ ở cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 1.

Trọng trách dồn lên vai Pedri trong vai trò điều phối lối chơi của Barcelona

Đội bóng xứ Catalan cầm bóng vượt trội nhưng không ai nghĩ họ phải thi đấu vô cùng chật vật đến thế. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona chủ động đẩy cao đội hình.

Robert Lewandowski sớm tạo dấu ấn với cú sút căng trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Dani Olmo hoạt động năng nổ phía sau hàng công, liên tục di chuyển tìm khoảng trống và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 2.

Osasuna gây khó khăn cho đội khách Barcelona

Tuy nhiên, Osasuna không hề lép vế. Đội chủ sân El Sadar chơi áp sát quyết liệt và sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công nhanh. Ante Budimir có hai cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công. Cuối hiệp một, chính tiền đạo này còn đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Barcelona kiểm soát thế trận nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén. Các đường chuyền quyết định của đội khách thường thiếu chính xác, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 3.

Rashford kiến tạo cho Robert Lewandowski mở tỉ số phút 80

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Hansi Flick tăng tốc mạnh mẽ. Barcelona liên tục dồn ép và đẩy Osasuna lùi sâu về phần sân nhà. Dani Olmo bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi sút vọt xà ngang ở cự ly gần, trong khi Ferran Torres và Joao Cancelo cũng không thể tận dụng các tình huống thuận lợi.

TIN LIÊN QUAN

Khi trận đấu trôi dần về cuối, bản lĩnh của đội bóng lớn đã lên tiếng. Phút 80, Marcus Rashford thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Lewandowski bật cao đánh đầu tung lưới Osasuna, mở tỉ số 1-0 cho Barcelona.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 4.

Ferran Torres (phải) nhấn chìm Osasuna

Chỉ 6 phút sau, Barca tiếp tục tung đòn quyết định. Ferran Torres thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt lên 2-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Osasuna vẫn chiến đấu đến cùng và có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 88 nhờ cú đánh đầu mạnh mẽ của Raul Garcia. Dù vậy, quỹ thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà tìm bàn gỡ hòa.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 5.

Raul Garcia rút ngắn tỉ số còn 1-2 nhưng quá muộn với Osasuna

Thắng chung cuộc 2-1, Barcelona tiến sát chức vô địch La Liga khi đã tạo khoảng cách lên đến 14 điểm so với Real Madrid. Nếu rạng sáng 4-5, Real Madrid không thể thắng láng giềng Espanyol của Barcelona, cuộc đua vô địch sẽ ngã ngũ sớm, trước 4 vòng đấu.

Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga - Ảnh 6.

Barcelona có quyền yêu cầu Real Madrid làm dàn chào trước trận siêu kinh điển

Giả sử "Kền kền trắng" vượt qua thử thách tại xứ Catalunya, họ sẽ phải tiếp tục đối đầu cùng chính Barcelona ở trận "siêu kinh điển" lượt về tại La Liga mùa này trong tâm trạng của kẻ sắp phải "gương cờ trắng", gần như chỉ có thể trì hoãn ngày đối thủ đăng quang chứ khó lòng thực hiện màn soán ngôi lịch sử…

Tin liên quan

Yamal lập công, Barcelona tiến sát ngôi vương La Liga

Yamal lập công, Barcelona tiến sát ngôi vương La Liga

(NLĐO) - Chiến thắng tối thiểu trước Celta Vigo giúp Barcelona đạt hiệu quả tối đa là củng cố ngôi đầu La Liga, tiến một bước dài ở cuộc đua vô địch.

Barcelona khiếu nại UEFA sau trận thua Atletico Madrid

(NLĐO) - Thất bại ngay trên sân nhà trước Atletico Madrid dẫn đến làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ Barcelona liên quan đến công tác trọng tài và VAR.

Real Madrid lạc lối, cuộc đua La Liga nghiêng về Barcelona

(NLĐO) - Thất bại trước Mallorca của Real Madrid mới đây có thể là bước ngoặt quyết định cuộc đua vô địch La Liga mùa này.

Barcelona siêu kinh điển Real Madrid Osasuna 1-2 Barcelona vòng 34 La Liga La Liga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo