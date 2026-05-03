Lewandowski ghi bàn quyết định, Barcelona tiến sát ngôi vô địch La Liga

Làm khách trước Osasuna chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng và Barcelona đã trải qua 90 phút căng thẳng như thế rạng sáng 3-5 trước đối thủ chơi đầy quyết tâm.

Osasuna cách Top 6 - tức nhóm có vé dự cúp châu Âu mùa tới - chỉ 2 điểm và đang sở hữu mạch bất bại 10 trận liên tiếp tại El Sadar, do đó có động lực mạnh mẽ ở cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch.



Trọng trách dồn lên vai Pedri trong vai trò điều phối lối chơi của Barcelona

Đội bóng xứ Catalan cầm bóng vượt trội nhưng không ai nghĩ họ phải thi đấu vô cùng chật vật đến thế. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona chủ động đẩy cao đội hình.

Robert Lewandowski sớm tạo dấu ấn với cú sút căng trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Dani Olmo hoạt động năng nổ phía sau hàng công, liên tục di chuyển tìm khoảng trống và gây nhiều khó khăn cho hàng thủ đội chủ nhà.

Osasuna gây khó khăn cho đội khách Barcelona

Tuy nhiên, Osasuna không hề lép vế. Đội chủ sân El Sadar chơi áp sát quyết liệt và sẵn sàng đáp trả bằng những pha phản công nhanh. Ante Budimir có hai cơ hội đáng chú ý nhưng không tận dụng thành công. Cuối hiệp một, chính tiền đạo này còn đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối của khán giả nhà.

Barcelona kiểm soát thế trận nhưng những pha xử lý cuối cùng thiếu sắc bén. Các đường chuyền quyết định của đội khách thường thiếu chính xác, khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Rashford kiến tạo cho Robert Lewandowski mở tỉ số phút 80

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Hansi Flick tăng tốc mạnh mẽ. Barcelona liên tục dồn ép và đẩy Osasuna lùi sâu về phần sân nhà. Dani Olmo bỏ lỡ cơ hội rõ ràng khi sút vọt xà ngang ở cự ly gần, trong khi Ferran Torres và Joao Cancelo cũng không thể tận dụng các tình huống thuận lợi.

Khi trận đấu trôi dần về cuối, bản lĩnh của đội bóng lớn đã lên tiếng. Phút 80, Marcus Rashford thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Lewandowski bật cao đánh đầu tung lưới Osasuna, mở tỉ số 1-0 cho Barcelona.

Ferran Torres (phải) nhấn chìm Osasuna

Chỉ 6 phút sau, Barca tiếp tục tung đòn quyết định. Ferran Torres thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm gọn gàng, nhân đôi cách biệt lên 2-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Osasuna vẫn chiến đấu đến cùng và có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 88 nhờ cú đánh đầu mạnh mẽ của Raul Garcia. Dù vậy, quỹ thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà tìm bàn gỡ hòa.

Raul Garcia rút ngắn tỉ số còn 1-2 nhưng quá muộn với Osasuna

Thắng chung cuộc 2-1, Barcelona tiến sát chức vô địch La Liga khi đã tạo khoảng cách lên đến 14 điểm so với Real Madrid. Nếu rạng sáng 4-5, Real Madrid không thể thắng láng giềng Espanyol của Barcelona, cuộc đua vô địch sẽ ngã ngũ sớm, trước 4 vòng đấu.

Barcelona có quyền yêu cầu Real Madrid làm dàn chào trước trận siêu kinh điển

Giả sử "Kền kền trắng" vượt qua thử thách tại xứ Catalunya, họ sẽ phải tiếp tục đối đầu cùng chính Barcelona ở trận "siêu kinh điển" lượt về tại La Liga mùa này trong tâm trạng của kẻ sắp phải "gương cờ trắng", gần như chỉ có thể trì hoãn ngày đối thủ đăng quang chứ khó lòng thực hiện màn soán ngôi lịch sử…