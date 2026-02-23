HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) – Đánh bại Levante 3-0 trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tìm lại mạch chiến thắng qua đó đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay đại kình địch Real Madrid.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Atletico Madrid (Cúp Nhà vua) và Girona FC (La Liga), Barcelona của thầy trò HLV Hansi Flick chịu nhiều sức ép từ dư luận. 

Phản ứng mạnh mẽ từ các bên, nhất là từ phía người hâm mộ, khiến đội bóng xứ Catalunya phải tìm cách trở lại đường đua nhanh nhất có thể.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 1.

Levante phản kháng mạnh mẽ trước chủ nhà Barcelona

Tuy nhiên, cuộc chiến bảo vệ ngôi vương không hề dễ dàng, cho dù Levante đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. 

Bóng lăn vừa được chừng 30 giây, chủ nhà Barcelona đã suýt trả giá khi Carlos Álvarez có cơ hội đối mặt, buộc thủ môn Joan Garcia phải trổ tài cứu thua.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 2.

Marc Bernal mở tỉ số rất sớm cho Barcelona

Thoát hiểm sớm, Barcelona nhanh chóng siết lại đội hình và dần nắm lại quyền kiểm soát hoàn toàn thế trận. Phút thứ 4, Marc Bernal trượt người dứt điểm từ đường căng ngang của Eric García, mở tỉ số cho đội chủ sân Camp Nou. 

Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ Catalunya chơi thanh thoát hơn. Raphinha và Robert Lewandowski liên tiếp uy hiếp khung thành Mathew Ryan, dù chưa thể gia tăng cách biệt.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 3.

Frenkie de Jong ghi bàn trở lại sau hơn 13 tháng

Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 32. Từ quả tạt chuẩn xác của Joao Cancelo, Frenkie de Jong băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, ghi bàn đầu tiên kể từ tháng 1-2025. 

Pha lập công ấy không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cho đội chủ nhà.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 4.

Lamine Yamal có chiến thắng thứ 100 tại La Liga trong màu áo Barcelona

Bước sang hiệp hai, Barcelona tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Eric García đánh đầu chệch cột trong gang tấc, còn Raphinha bị hậu vệ Levante cản phá ngay trước vạch vôi. 

Đội khách hiếm hoi có cơ hội khi Paco Cortés phá bẫy việt vị, nhưng cú dứt điểm lại đưa bóng vào cạnh lưới.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 5.

Fermin Lopez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0

Phút 81, thế trận áp đảo được khép lại bằng siêu phẩm của Fermin López. Từ một tình huống phạt góc, tiền vệ trẻ tung cú sút xa khoảng 20 mét, bóng dội cột bay vào lưới, ấn định chiến thắng 3-0. 

Đây cũng là trận thắng thứ 12 liên tiếp trên sân nhà tại La Liga của Barcelona mùa này - con số cho thấy sức mạnh gần như tuyệt đối tại Camp Nou.

Barcelona thắng áp đảo Levante, vững ngôi đầu La Liga - Ảnh 6.

Barcelona trở lại ngôi đầu bảng La Liga

Ở vòng đấu này, Real Madrid bất ngờ để thua Osasuna 1-2 trong trận đấu sớm, tạo điều kiện để Barcelona vươn lên dẫn đầu với cách biệt 1 điểm. 

Trong khi đó, Levante tiếp tục chìm sâu ở vị trí thứ 19, kém nhóm an toàn 7 điểm và vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi thất bại mỗi khi làm khách tại Barcelona.

Một chiến thắng thuyết phục, đúng lúc và đủ nặng ký để khẳng định bản lĩnh của đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

